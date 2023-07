Jorge Macri y Lousteau renovaron sus acusaciones, ironías y chicanas

Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Osvaldo Fantón

Foto: Alfredo Ponce

Los precandidatos a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JxC), Jorge Macri y Martín Lousteau, volvieron a sostener este domingo unpor la impugnación de la postulación del dirigente del PRO y la renuncia del politólogo Franco Rinaldi a la lista de aspirantes a legisladores capitalinos.Lousteau, senador nacional de Evolución Radical, dijo que el fallo judicial que habilita a Macrisino que el pedido de impugnación de su candidatura "no se presentó en tiempo y forma".Además, reiteró su disconformidad con la manera en que el PRO resolvió la candidatura de Macri, mediante encuestas que dejaron en el camino al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós., insistió el legislador. Agregó que "preferimos que esto se resuelva de otra forma, que haya un debate, pero eso no se hace porque Jorge Macri no quiso".El exintendente de Vicente López insistió en que "no hay razón para impugnarme" y replicó queen el contexto de la interna electoral.Agregó que, tal como se había bromeado dentro de ese espacio opositor sobre el día siguiente a la elección "le llevaría el desayuno a quien me gane, pero Lousteau no me va a ganar"."En la Ciudad viví 41 años de mi vida, me dio hijos, educación y amor. Es una ciudad que me moviliza, es un desafío excepcional", afirmó el ministro de Gobierno porteño, y agregó: "Vibro por eso, no por la revancha contra nadie".Ambos candidatos también se cruzaron por la renuncia de Rinaldi, quien ocupaba la primera precandidatura a legislador porteño en la lista de Macri y debió dimitir por sus expresiones homofóbicas y discriminatorias en Internet.Luego de haber sido uno de los primeros en criticar a Rinaldi y de pedir su renuncia, Lousteau bajó el tono de la polémica tras la renuncia del politólogo: "No me siento contento ni triste, solo que estoy de acuerdo en que se baje como candidato", afirmó el senador. Y consideró queY Macri denunció "una campaña sucia" y destacó que aún luego de haberse comunicado la dimisión, aseguró Macri en una entrevista radial, y preguntó: "Si cada uno de nosotros fuera reducido a su peor error ¿quién pasa la vara?"."Tal vez no quieren hablar de las propuestas que tengo", insistió Macri, quien recordó que "mi propuesta de elevar el tren Sarmiento (mediante viaductos) no solo se puede, sino que es más barata que la de Lousteau (hacer trincheras), que cuesta cuatro veces más".Sobre esta misma propuesta Macri recordó que en 2019 Horacio Rodríguez Larreta propuso la obra del Sarmiento y "Lousteau decía que esa obra es muy buena" pero "ahora que la digo yo, es una catástrofe".En cuanto al debate entre ambos, Lousteau dijo. Y advirtió que "en un debate de dos horas cara a cara, se expone mucho quién conoce la ciudad y quién esta de acuerdo con ciertas continuidades".Por su parte, Macri dijo que "no voy a debatir con Lousteau. Es una decisión partidaria. El partido decidió que no haya debate porque puede haber un debate muy ríspido y va a complicar el 14" de agosto, tras las PASO.