Miles de reservistas se niegan a prestar servicio por la reforma judicial

Miles de reservistas se niegan a prestar servicio a casusa de la reforma judicial

El rechazo a la reforma de Netanyahu sigue generando conflictos

Cerca de 4.000 soldados reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) firmaron cartas en las que afirman que se negarán a prestar servicio como voluntarios en protesta por la reforma judicial impulsada por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, informó este domingo la prensa local., escribieron los comandos reservistas en la carta, publicada por el sitio de noticias Ynet.En las últimas semanas,, según una lista compilada por el Canal 12 de televisión.según el informe.Se espera que aumente el número de pilotos y personal de la Fuerza Aérea Israelí (IAF) que se niega a servir, recogió la agencia de noticias Sputnik.si el gobierno sigue adelante con la reforma judicial.La semana pasada, unos 420 miembros de la unidad de comando naval de élite Shayetet 13 escribieron una carta similar al ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien anteriormente comandaba la unidad.En las últimas semanas,anunciaron su intención de poner fin a su servicio de reserva voluntaria por la reforma judicial.Según la lista de Canal 12, más de 350 reservistas de Inteligencia Militar; unos 600 reservistas de la unidad de Reconocimiento de la Brigada de Paracaidistas; 120 reservistas de una unidad de élite del Cuerpo de Artillería; más de 110 reservistas de los batallones de infantería Shimshon y Duvdevan; y 80 reservistas de la unidad de élite Egoz, la unidad de reconocimiento de la Brigada Golani y la unidad de reserva Alpine, todos firmaron cartas similares amenazando con negarse a presentarse para el servicio de reserva voluntario., se espera que los pilotos y otras fuerzas especiales entrenen y lleven a cabo misiones con mayor frecuencia y de manera voluntaria debido a la naturaleza de sus puestos.Las FDI dijo que disciplinarían o potencialmente dispensarían a los soldados en servicio activo que se nieguen a presentarse cuando se les ordene, pero enfatizaron que no se tomaría ninguna medida contra los reservistas que solo amenacen con no presentarse.No está claro qué medidas se tomarán contra los reservistas que no se presenten al servicio voluntario., en el que algunos dicen que se convertirá el país si se realizan los planes de reforma del gobierno.El gobierno de Netanyahu, formado en diciembre con el apoyo de partidos de extrema derecha y formaciones ultraortodoxas judías, trata de aprobar una reforma judicial que busca aumentar el poder del Parlamento sobre el de la Corte Suprema.. Pero sus detractores, en cambio, consideran que la nueva normativa podría empujar el país hacia un modelo autoritario.Netanyahu accedió a hacer una pausa en su aprobación en marzo ante las multitudinarias protestas y el rechazo internacional, con críticas del presidente estadounidense, Joe Biden.La comisión parlamentaria de leyes debe retomó la semana pasada los debates sobre la medida, para presentarla para el voto definitivo en el Parlamento en una fecha aun sin precisar.