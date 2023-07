Radiografía del campeón: el River de Demichelis

El DT Martín Demichelis encontró rápido una intensidad para un River que no dejó dudas en su coronación / Foto: Alejandro Santa Cruz.

El arquero Franco Armani, a pesar de algunas malas actuaciones, mantuvo su lugar gracias a Demichelis y fue un acierto / Foto: Captura TV.

El delantero Lucas Beltrán, en teoría el cuarto número 9, terminó con once goles y la titularidad indiscutida gracias al DT / Foto: Fernando Gens.

ha sabido honrar el proverbial encastre de las tres patas (dirigentes, cuerpo técnico, jugadores) en un contexto que en apariencia era traumático (la salida de Marcelo Gallardo) y que por añadidura pone por todo lo alto la figura de Martín Demichelis.En efecto,elevaban la vara de tal forma que hasta el nombre más ostentoso tenía gusto a poco, aunque justo es reponer, sin embargo, que la temporada última del "Muñeco" había sido la menos fecunda y más descolorida.Pero hijo de la casa al fin,, afable y simpático en su perfil personal, Demichelis no dejaba de ser un entrenador novato, cuya foja solo cobraba un relativo lustre en las divisiones del Bayern Münich.Antes de empezar a rodar la pelota en la competencia oficial, había pues,De hecho, afirmar que River fue campeón de "punta a punta" supone una verdad relativa, un dato menos riguroso que una manera de decir: en el primer tramo de la competenciaUna vez afirmado el, River devino una máquina de ganar partidos que, como toda máquina sufrió desperfectos, sobremanera la insólita derrota a manos de Arsenal en el Monumental y en menor medida la de Barracas Central, desfiló por un campeonato que, con el debido respeto, rezumó mediocridad.En todo caso esa no es la responsabilidad de River, más bien lo contrario:y el que, puestas sobre el tapete la cresta de la ola de los 28 participantes, también fue el que mejor jugó.Entendido, ese jugar mejor,sazonada con un medio campo donde la pelota circuló redonda, parejita y, tres cuartos de cancha calle arriba, picantita y sabrosa.También, desde luego, puesto que de eso se trata el meollo de la cuestión,con admirable pericia. Por saber:Sostuvo a capa y espaday dispensó confianza y rodaje alel del costado izquierdo de la defensa, que había desvelado hasta al mismísimo Gallardo.Dotó dey el muchacho nacido en Merlo devinoacompañó Ignacio Fernández y refundó las horas rutilantes del uruguayo Nicolás de la Cruz, acaso el futbolista de mayor jerarquía del medio local.Y por si fuera poco, propició que el a prioriy se consolide en la meta con margen de sobra.¿Quién hubiera apostado diez pesos a que un chiquilín que volvía de Colón de Santa Fe saque pechoY sin embargo- lleva once a dos fechas de que caigan los cortinados- lució recursos a diestra y siniestra.pero capitán de la nave campeona, al Demichelis de Guinness (debutante con laureles); felicitaciones a la comunidad riverplatense propiamente dicha y a sacarse el sombrero por Talleres, que no solo los campeones escriben la historia, y ya que estamos por San Lorenzo, que con un plantel módico está haciendo un campañón.