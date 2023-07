Las estrellas del Mundial: de las estadounidenses Morgan y Rapinoe a la leyenda brasileña Marta

Megan Rapinoe / Foto: AFP.

Alex Morgan / Foto: AFP.

Debinha / Foto: AFP.

Alexia Putellas / Foto: AFP.

Jennifer Hermoso / Foto: AFP.

Wendie Renard / Foto: AFP.

Ada Hegerberg / Foto: AFP.

Las delanteras estadounidenses Alex Morgan y Megan Rapinoe son dos de las grandes futbolistas que tendrá el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, entre el 20 de julio y el 20 de agosto.Ambas fueron las goleadoras del Mundial de Francia 2019 con seis goles junto a Ellen White, de Inglaterra.Rapinoe, con 38 años, anunció su retiro de la actividad después de este 2023, donde Estados Unidos buscará su quinto título en un Mundial y el tercero consecutivo después de coronarse en Canadá 2015 y Francia 2019.publicó en sus redes sociales., emblema de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQIA+ y ganadora del Balón de Oro y de la Bota de Oro en 2019, además de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la de bronce en Tokio 2020.La californiana, quien está en pareja con la leyenda del básquet Sue Bird, es la principal referente en la pelea por la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el fútbol. Luego de muchos años de lucha, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) se convirtió en 2022 en la primera federación del mundo en equiparar el dinero de los premios de sus seleccionados en la Copa Mundial.Alex Morgan, de 34 años, es otra de las que se mantiene entre las mejores hace una década y logró títulos mundiales y olímpicos con EE.UU. Tras pasar por importantes equipos europeos como Olympique Lyon y el Tottenham Hotspur, la delantera fue mamá de Charlie en abril de 2020 y rápidamente retomó la actividad, ahora en San Diego Wave de su país. La popularidad de Morgan traspasó el fútbol. La delantera escribió una serie de libros juveniles sobre cuatro jugadores de fútbol, The Kicks. cuyo primer libro “Saving the Team” fue Best Seller en 2013. En junio de 2018, la futbolista hizo su debut como actriz interpretándose a sí misma en la película Alex & Me, y también participó de un video musical de Maroon 5.La brasileña Marta confió que jugará su sexto y último Mundial en Australia y Nueva Zelanda. La jugadora de 37 años debutó en 2003 en Mundiales y es la máxima anotadora histórica de Brasil con 117 goles. Ganó tres veces la Copa América pero aún no pudo ganar un Mundial (el mejor resultado de la verdeamarela fue ser finalista ante Alemania en 2007).Marta, quien juega para Orlando Pride (la argentina Mariana Larroquete será su compañera), se sometió a una cirugía para reparar el ligamento cruzado anterior de la rodilla el año pasado y retornó al equipo nacional en febrero tras 11 meses de ausencia.La otra figura del campeón sudamericano es Debinha. La delantera de 31 años hizo el gol de penal contra Colombia en la final de la última Copa América 2022, que le dio a Brasil el título y el pase al Mundial, y es líder de un grupo que está en recambio generacional.La española Alexia Putellas, elegida dos veces mejora jugadora del mundo en los premios The Best de la FIFA, y campeona con el Barcelona, atraerá toda la atención aunque está volviendo de una larga inactividad por lesión que la tuvo en duda para el Mundial hasta último momento.Su compatriota, la goleadora Jennifer Hermoso, de 32 años, asumirá un mayor protagonismo. Internacional desde 2012, es la máxima goleadora histórica de su país -y también del Barcelona, con el que ganó la Champions League- y una de las mejores jugadoras de todos los tiempos.La defensora francesa Wendie Renard, actual capitana de las Bleues, va a jugar su cuarto Mundial. Con su 1,87 metro es la referente del área y la séptima máxima artillera histórica de su selección con 34 goles. La jugadora de Olympique de Lyon ganó todo con su club: 15 títulos en la liga francesa, 9 copas de Francia y ocho trofeos de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Sin embargo, buscará su primera estrella con el equipo que conduce Hervé Renard.La inglesa Lucy Bronze, figura del Barcelona, se destaca en un seleccionado que también irá por la conquista de su primer Mundial. Terceras en 2015 y semifinalistas en 2019, las “Lionesses” ganaron la última Eurocopa y de la Finalissima (contra Brasil por penales en Wembley ante 83.132 espectadores) con la defensora de 31 años como referente. En 2022, Bronce fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico.Ada Hegerberg, de Noruega (rival del local Nueva Zelanda en el partido inaugural del Mundial), fue la primera futbolista mujer en ganar un Balón de Oro en 2018. Goleadora tremenda, en su primer año en Olympique de Lyon, en 2014, terminó con más goles que partidos jugados y tras ocho temporadas en el equipo francés sumó 243 tantos en 219 encuentros, y ganó seis Champions League, cinco ligas y cuatro Copas de Francia.Entre 2017 y 2022 estuvo alejada de su selección por un conflicto con la Federación por las condiciones salariales del plantel femenino. Ahora, Hegerberg (28 años) retornó a las Vikingas, que intentarán superar los cuartos de final alcanzados en Francia 2019.