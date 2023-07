Oficialismo y oposición en España buscan el voto de mujeres e indecisos

Foto: Fernando Bosch

A siete días de las elecciones generales en España, los dos principales candidatos a presidir el gobierno, el actual mandatario socialista Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular (PP) conservador, Alberto Núñez Feijóo, realizaron actos este fin de semana con discursos que apuntaron a disputar el voto de los indecisos y de las mujeres, informó este domingo la prensa local.durante un acto en Barcelona y advirtió que aquellos que piensan"Pero hay que salir a votar al PSOE", demandó.En la recta final de la campaña, con el foco puesto en captar votantes indecisos, Sánchez apeló a los jóvenes.y, por tanto, "su futuro", según la agencia de noticias Europa PressEn junio, antes del inicio de la campaña, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó una encuesta basada en casi 30.000 entrevistas en toda España, en la que más de 70% aseguró que acudiría a votar. De ese porcentaje, 13,8% confesaba que tenía dudas entre dos partidos.Si la participación fuese efectivamente de 70%, ese porcentaje representaría 3,4 millones de electores, informó el diario El País, de Madrid.y llamó a elegir la boleta del PSOE para que España avance.Además, subrayó que en la elección no se elige entre Sánchez o España, como a su juicio trata de plantear la derecha, sino que hay que decidir entre un gobierno de Sánchez y otro de Núñez Feijóo en coalición con el líder de Vox, Santiago Abascal.El mandatario estuvo en el acto junto al líder del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Salvador Illa, la presidenta del Congreso de los Diputados y cabeza de lista por ese distrito, Meritxell Batet y el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, Sánchez llamó a la movilización para que ningún voto se quede en casa.Por su parte,una medida que el gobierno progresista abanderó después de la violación grupal de "La Manada" a una joven en 2016 pero que el PP y Vox rechazaron durante su votación en el parlamento.", enfatizó.con la gestión de Sánchez, que concentren el voto en el PP para repetir el "éxito" de Andalucía que llevó hace un año a Juanma Moreno a cosechar una holgada mayoría absoluta.Pese a que las encuestas en España señalan que ni el PSOE ni el PP tendrán escaños suficientes para gobernar en solitario, Nuñez Feijóo se ha enfocado en este tramo final de la campaña en reclamar para sí todos los votos opositores, en detrimento de Vox, su socio en varios gobiernos regionales y municipales.El opositor agregó que "la única boleta que garantiza el cambio es la boleta del PP" y que de este modo el PSOE de Sánchez no podrá "perturbar la democracia" e "imposibilitar la alternancia política"."Si concentramos el voto en el cambio, el cambio sale", dijo.De no mediar un acuerdo entre ellos, los resultados del izquierdistapara definir si el próximo Ejecutivo quedará en manos de una alianza de izquierda o de derecha.El PP llega a estos comicios con el impulso que le dio su victoria en las elecciones autonómicas y municipales del último 28 de mayo, en las que le arrebató a los socialistas alcaldías importantes como las de Sevilla y Valencia, además de revalidar con mayoría absoluta los gobiernos en la ciudad y en la comuna de Madrid.Pero en esas elecciones también le fue bien a, sobre todo en temas como las políticas de inmigración, el alineamiento internacional y el reconocimiento de los derechos de los colectivos LGTBIQ+, entre otros.Otro tema que ha ingresado en la campaña es la relación de España con los países iberoamericanos.Los cuatro principales partidos expresan su voluntad de seguir profundizando en este ámbito, pero mientras PSOE y PP obvian las críticas por algunos líderes de la región hacia España y lo que supuso la Conquista para el continente, Vox se compromete a combatir los intentos de "borrar" dicho legado mientras que Sumar apuesta por una "reflexión conjunta" respecto a ese pasado compartido.