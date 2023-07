Comenzó el juicio al "Rey de la cocaína" por lavado de activos. Foto: Sebastián Granata

La investigaciónEl allanamiento

El patrimonio de Zacarías

El condenado narco David Delfín Zacarías,, sus hijos y otras personas por presunto lavado de activos por un monto aproximado de 600 millones de pesos, en el se incluyen unos 70 vehículos, más de 30 cocheras y 45 terrenos, informaron fuentes judiciales.El 4 de abril pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo , al ser detenido en 2013 con 300 kilos de cocaína y 2 mil litros de precursores químicos, en un casaquinta de Funes, ciudad lindera a Rosario.Ahora, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 1 de Rosario, integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Germán Sutter Schneider,El fiscal del proceso oral, Federico Reynares Solari,, informaron a Télam voceros del juicio.La causa que llegó a debate oral es un desprendimiento del expediente de 2013 por el que Zacarías y sus familiares fueron condenados por tráfico de estupefacientes.En uno de los muchos allanamientos dispuestos en dicha causa -en un domicilio de la localidad santafesina de Timbúes- se encontró al hermano de Zacarías, a quien se le secuestró una notebook, recordaron voceros del caso."Una vez peritada y analizada la información, se determinó que contenía datos de relevancia respecto de operaciones de compraventa de bienes inmuebles, que constituirían maniobras de lavado de activos de origen delictivo", dijo una fuente de la investigación.De acuerdo al expediente,, entre otros.Zacarías era titular de una agencia de remises en la ciudad de Granadero Baigorria, y su defensa tratará de probar que los bienes en cuestión fueron adquiridos a través de esa actividad comercial.En la etapa de instrucción de la causa,Se trata de 32 cocheras ubicadas sobre calle Mitre, en el centro de Rosario, registradas a nombre de su hermana y su cuñado., abundó Zacarías., también enjuiciada ahora por lavado."A mi hija yo le pedía que haga el trámite que sea y ella lo hacía por orden mía. Yo lo que menos tenía en cuenta que esto iba a ocasionar un problema", sostuvo, para añadir: "Lamentablemente yo soy un papá chapado a la antigua, donde yo le ordenaba y ella tenía que cumplir".Zacarías declaró que "nunca me pareció anormal tener una mini empresa familiar, no me parecía que estaba formando una banda trabajando al lado de mi mujer, hijo e hija sino que era una empresa familiar como cualquier otra", según consta en el requerimiento de elevación a juicio al que accedió esta agencia.El acusado"A su vez, entre los años 2004 y 2014 no presentó declaraciones juradas, y estuvo inscripto hasta junio de 2011 en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)", señala la causa.Su hija Flavia declaró que quería "dejar en claro que mi papá puso los bienes a nombre mío porque él tenía un problema con AFIP en Fray Luis Beltrán o San Lorenzo, que no lo podía resolver por una deuda".Al momento de la investigación,"Resulta llamativo la cantidad de bienes a nombre de la imputada, el dinero en efectivo secuestrado en ocasión del allanamiento efectuado en su domicilio, en donde se secuestró $ 55.700, U$S 3.500 y EUR 1.000, demasiados bienes para una joven de tan sólo 25 años al momento de su detención", sostiene la acusación.Tras la audiencia celebrada el viernes,