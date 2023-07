Teresa García destacó "orden político" del oficialismo y elogió "enorme tarea" de Kicillof

Foto: Eva Cabrera

#AHORA Hablamos con la Senadora del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires @TereGarciaOK sobre la situación interna en @unionxlapatria de cara a las PASO



📻 #SinAlarma #ProvinciaRadio pic.twitter.com/YVDqB0v37b — Radio Provincia AM 1270 (@provincia1270) July 16, 2023

La senadora bonaerense Teresa García destacó el "orden político" que alcanzó Unión por la Patria (UxP) en torno a la precandidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa, y elogió la "tarea enorme" en la provincia de Buenos Aires del gobernador Axel Kicillof, que irá por su reelección., remarcó la legisladora, y resaltó la "confianza" que los integrantes de la coalición oficialista le tienen a Massa por su "manejo de la macroeconomía para salir del apriete del FMI".En diálogo con radio Provincia, García respaldó al ministro de Economía porque, dijo, "perfila para lo que tenemos que plantear, los dirigentes no son los mismos en una etapa que en otra etapa"., subrayó.Sobre ese punto, enfatizó en que los referentes de UxP "ya saben lo que hay que hacer" y expresó que "no puede ser que un trabajador en blanco no llegue a fin de mes"."Tenemos que trabajar para distribuir el ingreso de manera diferente", dijo y analizó que en un posible nuevo gobierno de UxP buscaría "ir equilibrando la economía, renegociar con el Fondo y poner límites respecto a los recursos naturales".Para García, la toma de los 45 mil millones de dólares de deuda con el FMI "tenía como objetivo que, de no pagarse, fueran un condicionamiento para acceder a determinados recursos como estamos viendo: el litio, la hidrovía, la minería".En cuanto a la gestión en la provincia de Buenos Aires,"Pero la provincia no es una isla, el impacto de la 'macro' llega. Lo que está haciendo Kicillof es correcto: no dejar la gestión ni un minuto por el tema de la campaña", valoró.