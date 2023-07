El serbio Djokovic quiere agrandar su leyenda en Wimbledon ante el español Alcaraz

El serbio Novak Djokovic, campeón vigente y número dos del planeta, y el español Carlos Alcaraz, líder del ranking mundial, definen este domingo en Londres el Abierto de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que propone un duelo generacional entre dos tenistas de estilos disímiles.Djokovic, de 36 años y siete veces campeón de Wimbledon, las últimas cinco en forma consecutiva (está invicto desde 2017), irá en busca del título a partir de las 10.00 (hora de la Argentina) ante el murciano Alcaraz, de 20 años, en una final que es televisada por ESPN y la plataforma Star+.El balcánico, dueño del récord absoluto de títulos de Grand Slam con 24 trofeos, dos más que el español Rafael Nadal (22), va por toda la gloria, ya que de ganar en el All England Club de Londres igualará al suizo Roger Federer, ya retirado, en cantidad de conquistas en Wimbledon con 8, y se adueñará del número uno del mundo y de los "major" jugados hasta el momento en 2023, tras haberse coronado también en Australia y Roland Garros.En su camino a la final, Djokovic venció sucesivamente al argentino Pedro Cachín (67), el australiano Jordan Thompson (70), el suizo Stan Wawrinka (88), el polaco Hubert Hurkacz (18), el ruso Andrey Rublev (7) y al italiano Jannik Sinner (8).Alcaraz, por su parte, demostró que su tenis variado y completo se adapta a cualquier superficie y se instaló en la final tras haber eliminado a los franceses Jeremy Chardy (542) y Alexandre Muller (84), al chileno Nicolás Jarry (28), al italiano Matteo Berrettini (38), al dinamarqués Holger Rune (6) y al ruso Daniil Medvedev (3).Los dos tenistas más importantes de la temporada se enfrentan dos veces, con triunfo del murciano en las semifinales del Masters 1000 de Madrid del año pasado, y del balcánico el mes pasado en las "semi" de Roland Garros.Djokovic, con 7.595 puntos en el ranking mundial, se mantiene por debajo de Alcaraz (7.675), aunque todo parece estar dispuesto para que le gane la final y le arrebate el número uno del planeta.El serbio fue campeón en Wimbledon en las ediciones de 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022 (la de 2020 no se jugó por la pandemia de coronavirus), y su última derrota en en All England Club fue en 2017, cuando cayó en cuartos de final con el checo Tomas Berdych por 7-6 (7-2), 2-0 y abandono por un problema muscular.Alcaraz, por su parte, que ganó un solo título de Grand Slam, aunque su carrera recién comienza, en el US Open del año pasado, intentará acabar con la hegemonía de "Nole" y a su vez emular a otros cuatro españoles que alzaron el trofeo en Londres: "Rafa" Nadal en 2008 y 2010; Manuel Santana en 1966; Conchita Martínez en 1994 y Garbiñe Muguruza en 2017.