Nacho Fernández se puso la 10 para un regreso a lo campeón

Foto: Alejandro Santa Cruz

El talentoso Ignacio Fernández se puso la emblemática camiseta número 10 de River Plate en un regreso a lo campeón , que lo tuvo como una de las grandes figuras del equipo -con récord de presencias titulares y de minutos en cancha- en la consagración de la Liga Profesional.- se convirtió en uno de los refuerzos top de la nuevay el mediocampista, sin contar al arquero Franco Armani, fue el que más minutos sumó en la campaña.Un dato estadístico relevante si se repasan los 32 partidos que jugó el equipo de manera oficial advierte que en los 21 triunfos de River en el semestre hubo un solo jugador que estuvo siempre en el equipo titular: Nacho Fernández.El volante se fue de River a inicios de 2021, volvió a fines del 2022 para hacer la pretemporada y jugó nuevamente con la banda en el debut ante Central Córdoba de Santiago del Estero con triunfo 2-0, gol incluido, y siendo una de las figuras.La continuidad de partidos de Nacho Fernández se mantuvo inalterable ya que dijo presente en 32 de los 33 juegos del equipo, con 2348 minutos y 5 goles con 4 asistencias, estando ausente solamente ante Atlético Tucumán cuando no salió del banco de suplentes."La gran cantidad de partidos que jugué en Brasil entre los distintos torneos me ayudó a acostumbrarme a jugar seguido sin problemas y con buena recuperación", explicó sobre el asunto el propio jugador que a sus 33 años tiene un promedio muy alto de presencias.Nacho Fernández, según el propio Martín Demichelis, es un volante de élite, de los mejores de Sudamérica y por eso no necesitó ningún tiempo de readaptación para retomar el nivel de juego que tuvo en los grandes equipos de la era de Marcelo Gallardo en 2018 y 2019.El exjugador de Gimnasia LP, que arribó a River en 2016, sumó su primer título de Liga ya que antes de emigrar había ganado Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2016 y 2019, Copa Argentina 2016, 2017 y 2019 y Supercopa Argentina 2018-19.