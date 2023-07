Argentina cayó ante Francia en el inicio del mundial femenino Sub 19 de básquet

Julia Fernández / Foto: TW @cabboficial

🇦🇷 Argentina 16

🇫🇷 Francia 51



en el inicio del mundial femenino Sub 19 de básquet, que se disputa en España, concomo mejor anotadora del equipo albiceleste con 12 puntos.El arranque fue testigo del poderío galo. Impusieron su jerarquía con claridad y le imprimieron un ritmo frenético difícil de equiparar. La intensidad francesa fue notable para dificultar la fluidez en el juego argentino, una agresividad que provocó hasta 8 pérdidas del balón y varias desinteligencias.Además de esa defensa asfixiante, el conjunto francés exhibió eficacia en el aspecto ofensivo. Rompieron líneas, ejecutaron con precisión los tiros y lograron acrecentar la diferencia a su favor por +20 (9-29). Por momentos el selectivo nacional encontró cierta fluidez en los movimientos y en la incidencia deen el poste bajo. Su presencia generó varias opciones de conversión con 5 de los 9 puntos iniciales para el equipo.El segundo parcial continuó con las europeas como dominador absoluto del partido. Ante la contundencia del rival, Argentina realizó ciertos ajustes en su juego. El cuerpo técnico movió el banco para buscar soluciones y reducir la cantidad de errores, se apostó por diferentes rotaciones y variantes tácticas para provocar una reacción anímica.Sin embargo la superioridad en términos de experiencia y talla se hizo evidente con cada acción. Por si algo faltaba, Francia demostró destreza y calidad en la lejanía del canasto con un alto porcentaje de triples durante el primer tiempo: 7 aciertos en 15 intentos.La tendencia se sostuvo en el complemento con números similares a los anteriores. Las galas no disminuyeron la intensidad ni la profundidad de su juego con la idea de ampliar la ventaja con cada posesión.Pesa a las circunstancias adversas ocasionales, la U19 no bajó los brazos por mantenerse competitiva. Tanto fue así que en el último período exhibió su mejor versión al limitar el goleo rival a tan solo 12 puntos, en detrimento con el promedio de 28 que arrastraba hasta ese entonces. El esfuerzo se complementó con la potencia de Malena Maggi para encarar los pilares azules, y del apoyo en el juego exterior para los triples de Dagmar Hentschel y Paula López.Fue derrota por 46-92 con Malena como la máxima goleadora del plantel con 12 puntos, detrás de ella aparecieron Natassja Kolf con 7 y Dagmar con otros 6 unidades. Argentina tiro 13/52 de campo con 9/36 en dobles y 4/16 en triples. En tanto que la banca contribuyó con el 69% de los puntos totales del juego, sin dudas una de las facetas más determinantes en la jornada.La actividad en España continuará este domingo desde las 15.45hs con el cruce ante Australia. El encuentro se podrá ver en vivo por DSports y por el canal de FIBA en YouTube.