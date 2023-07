Dirigentes celebraron la asunción de García Cuerva como arzobispo de Buenos Aires

Envío, además, un afectuoso saludo al cardenal Mario Aurelio Poli, que se ha desempeñado con gran compromiso durante estos años en los que fue arzobispo, también atendiendo siempre a los más débiles y defendiendo la necesidad de trabajar en unidad por el bien del pueblo. pic.twitter.com/9qPYSvReS0 — Alberto Fernández (@alferdez) July 15, 2023

Jorge Garcia Cuerva se ganó un lugar en el corazón de la comunidad santacruceña. Hoy asume nuevas tareas y desafíos en Buenos Aires donde sabemos que será tan querido como en nuestra provincia, por su trabajo territorial y vocación social. pic.twitter.com/IHzPpCX7Wq — AK (@aliciakirchner) July 15, 2023

Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva comienza hoy su labor como Arzobispo de Buenos Aires. Sé de su amor por los más postergados y de su compromiso con la gente y con la Iglesia. Vienen tiempos de mucho trabajo. Sabés que contás conmigo. — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) July 15, 2023

El presidente Alberto Fernández y varios dirigentes políticos celebrarontras una ceremonia realizada en las escalinatas de la Catedral Metropolitana."Ha sido grato participar del inicio del ministerio pastoral del nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Debemos trabajar fraternalmente en favor de las y los más vulnerables. Le deseo lo mejor, sabe que cuenta conmigo",El jefe de Estado envío también "un afectuoso saludo al cardenal Mario Aurelio Poli, que se ha desempeñado con gran compromiso durante estos años en los que fue arzobispo, también atendiendo siempre a los más débiles y defendiendo la necesidad de trabajar en unidad por el bien del pueblo"., destacó que el prelado "se ganó un lugar en el corazón de la comunidad santacruceña"."Hoy asume nuevas tareas y desafíos en Buenos Aires donde sabemos que será tan querido como en nuestra provincia, por su trabajo territorial y vocación social", señaló la mandataria también en Twitter.El ministro de Obras Pública, Gabriel Katopodis destacó a García Cuerva como "un pastor que viene a construir como Francisco viene haciendo desde el Vaticano en la Ciudad de Buenos Aires"."Lo conozco de haber trabajado las cárceles de San Martin y sé de su compromiso con los más pobres. Tiene un mensaje de unidad para todos los argentinos. Me parece que todos tenemos que entender que las grietas y las divisiones no nos llevan a ningún lado y que los desafíos de Argentina demandan más diálogo de todos los sectores", afirmó en diálogo con Télam.Y, agregó luego en redes sociales que "sin dudas, realizará su tarea pastoral con un gran compromiso, entrega y vocación por nuestra gente".El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, aseguró conocer del "amor" de García Cuerva "por los más postergados y de su compromiso con la gente y con la Iglesia" y acotó que "vienen tiempos de mucho trabajo. Sabés que contás conmigo".El canciller Santiago Cafiero expresó que desde el gobierno coincidían con el mensaje del arzobispo de que "ante a las necesidades de nuestra sociedad, no podemos seguir alimentando la fragmentación en lugar de la esperanza".La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Kismer de Olmos, señaló que "el emblema episcopal del arzobispo es ´No apartes tu rostro del pobre´" y que en su proclama el arzobispo "remarcó la necesidad de trabajar por una vida digna y un país justo y fraterno para todas y todos".