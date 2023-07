Chiara Singarella, la crack con las manos y los pies que eligió el fútbol

Chiara Singarella la mediocapista que eligió el fútbol sobre el handball y estará en el Mundial 2023 | Foto: AFP

Chiara Singarella jugará su primer Mundial con 19 años. La mendocina, nacida en Luján de Cuyo, zurda con los pies y diestra con las manos, formaba parte hasta hace tres años de los seleccionados argentinos de fútbol y de handball en simultáneo."Amo los dos deportes. Cuando tenga que elegir uno, será el que más chances me dé en lo académico. Quiero ser deportista profesional pero también estudiar la carrera de medicina", le contaba a Télam en ese momento.La posibilidad de las becas deportivas en Estados Unidos hizo que la balanza se inclinara para el fútbol una vez que finalizó el colegio secundario. Ahora Chiara estudia psicología y juega en la Kennesav University de Georgia.Germán Portanova la citó para las fechas FIFA de este año y la incluyó en la lista de 23 jugadoras que irán a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda."Creo que todo deportista argentino sueña con jugar un Mundial. Cuando Germán dio la lista la tenía al lado a Stefi (Estefanía Banini) y me felicitó, me abrazó. Recibir ese apoyo de la referente que tuve siempre en el fútbol femenino es de otro mundo", expresó Singarella, que debutó en la Selección argentina de mayores en febrero de 2022.El estreno de la mediocampista fue contra Colombia como visitante en Cali por la fecha FIFA: ingresó 5 minutos sobre el final del partido y marcó el empate 2-2."No podría haber sido otra cosa que deportista. Mi mamá es profesora de Educación Física y daba clases en la Municipalidad, ahí empecé a jugar a todo al mismo tiempo. Mi papá también siempre jugó al fútbol y handball en Luján; y mi abuelo materno fue arquero de Luján y de la selección mendocina de fútbol", relató Singarella.Con 14 años, Chiara fue la deportista argentina más joven en los Juegos Odesur 2018 en Cochabamba (Bolivia), donde integró el seleccionado Sub 20 de fútbol. Al igual que su referente, la también mendocina Banini, Singarella se inició en Las Pumas, equipo de la Liga Mendocina de Fútbol, y también pasó por Independiente Rivadavia. En paralelo jugaba al handball en la UNCuyo, en la Municipalidad de Maipú y en las selecciones de base.En el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, Singarella será una de las 11 debutantes en el equipo de Portanova junto con Lara Esponda (la arquera de River es la más chica con 17 años), Julieta Cruz, Abigail Cháves, Daiana Falfán, Camila Gómez Ares, Yamila Rodríguez, Paulina Gramaglia, Érica Lonigro, Sophie Braun y Romina Núñez.En el 2019, vio por televisión como muchas de las que hoy son sus compañeras conseguían los primeros puntos en las Copas del Mundo de la FIFA para un seleccionado argentino femenino en Francia, luego de los empates ante Japón y Escocia.Cuatro años más tarde, Chiara quiere dejar todo si es que le toca entrar y aportar lo que pueda para un grupo que la recibió muy bien. "No hay nada más lindo que tener el apoyo de ellas que ya vivieron un Mundial. Banini, Flor Bonsegundo, Vanina Correa, Mariana Larroquette tuvieron que pasar un montón de cosas para que hoy yo esté acá. Ellas lucharon y ahora las nuevas generaciones vamos a seguir luchando por las que vendrán".