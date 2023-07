Santa Fe elige en las PASO a sus candidatos a gobernador para las generales de septiembre

Habrá 1.452 escuelas donde se emitirán los sufragios en Santa Fe.

Los partidos y sus candidatos

el Candidato Marcelo Lewandowsk de frente "Juntos Avancemos" .// foto Sebastian Granata

Los postulantes radicales Carolina Losada y Maximiliano Pullaro mantuvieron una puja áspera en la campaña.

La provincia de Santa Fe, el tercer distrito electoral del país, celebrará este domingo las primaria abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) parapara las elecciones generales del 10 de septiembre, en unos comicios que por primera vez permitirán a nivel provincial el voto joven.Santa Fe tiene un padrón de 2.843.155 ciudadanos habilitados para sufragar; entre ellos unos 80.000 jóvenes de entre 16 y 17 años, y su Constitución impide la reelección del gobernador y establece que su sucesor será electo en las generales, sin balotaje.En las PASO de este domingo se definirán los candidatos a ocupar el sillón del Brigadier López y el titular del Senado, de la totalidad de ambas Cámaras legislativas con mandatos de cuatro años, de 46 intendencias -incluidas las de Rosario y Santa Fe, de la mitad de los Concejos Municipales y las autoridades de 305 comunas.El Ministerio de Seguridad informó queelectoral para custodiar lasdonde se emitirán los sufragios, contando loscon especial atención en la ciudad de Rosario, atravesada por una ola de hechos de inseguridad vinculados al narcotráfico.De hecho,, que fueronen los últimos meses, teRespecto del, fue habilitado por el Tribunal Electoral debido a que la Constitución de la provincia establece que solo pueden sufragar los ciudadanosy no hay norma equivalente a la ley nacional sancionada por el Congreso en 2012 y que tuvo su debut en las elecciones legislativas de 2013.En el distrito, por lo que los electores deben marcar con fibra el candidato de su preferencia en una hoja que exhibe el menú completo de precandidatos para cada una de las cinco categorías.En lo estrictamente político,buscará retener el poder a través del frente "que, en el marco de una campaña ordenada y de estricto carácter provincial, proponeque representan los distintos sectores internos.secundado por Silvina Frana, ministra de Infraestructura del distrito, cuenta con elquien comointentará emular a sus antecesores Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, que al finalizar sus mandatos presidieron la Cámara baja de la Legislatura.La compulsa será antelos diputados nacionales rosarinos Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Marcos Cleri (La Cámpora), y el diputado provincial santafesino Leandro Busatto, de la Corriente Nacional de la Militancia y cercano al Jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi.El peronismo desarrolló una campaña de propuestas y sin agresiones, aunque con los matices propios de su vida interna respecto de las políticas del Gobierno provincial, con ejes en la lucha contra el narcotráfico, la cuestión productiva y la inclusión de los sectores más desprotegidos de la sociedad.Distinta fue la dinámica proselitista de los referentes de, que concurrirán a las PASO con la denominación, ya que los postulantes radicalesmantuvieron una puja áspera que dejó en segundo plano la opción socialista que encarna Mónica Fein.Todo se inició cuandoque se referencia en la, denunció una campaña negativa en redes que, a quien luego vinculó alEn ese sentido, Losada anunció que no está dispuesta a hacer campaña rumbo a las elecciones generales "con alguien que tiene un audio, que nunca explicó a nadie, corrompiendo a la policía", a la vez que mencionó a Alejandro Druetta, a quien, según la periodista, Pullaro hizo "crecer de policía raso a jefe de Drogas Peligrosas y que hoy está preso por narcotráfico".que se manifestó "dolido" por el carácter acusatorio de la campaña y recordó que Losada "hace seis meses" destacaba su labor al frente del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz, cuenta con el, precandidato a Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.a través de internet se centraron en q, en la provincia de Buenos Aires, y no en Santa Fe, en suy enpara asistir a reuniones en Reconquista y Venado Tuerto.También integra el denominadola exintendenta rosarina, quien reivindicó en la campaña su gestión al frente del Palacio de los Leones y la de Lifschitz a nivel provincial, y sostuvo que Losada y Pullaro "van a tener que pedirle perdón al pueblo de Santa Fe por el circo que están montando, una discusión sin sentido manejada por sus jefes porteños".de cara a las generales es la actitud que adoptará elya que posee un perfil más progresista e incluso la incorporación del PS a una sociedad con el PRO y la UCR generó un cisma partidario que derivó en la salida de figuras como(exministra de Educación de Lifschtiz), quien se alió con el periodistaTambién habrá competencia interna en eldonde la puja será animada por Cmientras que en el espacioel candidato será el ex diputado nacional por el PJ,, luego de desistir en integrar la sociedad entre el PRO, la UCR y una parte del socialismo, presentará una lCompletan la grilla elcon la postulación de, y laque lleva como aspirante aun abogado rafaelino que representa a sectores que se opusieron a la ley de interrupción del embarazo.En cuanto a las intendencias, sobresalen los comicios para elegir candidatos en Rosario, donde Pablo Javkin buscará la reelección, al igual que Emilio Jatón en Santa Fe, ambos en el seno de "Unidos para Cambiar Santa Fe".