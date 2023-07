Larroquette: "Tenemos los pies sobre la tierra pero la cabeza de campeonas"

Larroquette, sinónimo de gol en Argentina | Foto: Sebastián Granata

"Nuestra realidad es muy distinta a la del masculino. Sabemos que nos falta muchísimo trabajo, que hay muchos procesos que nosotras no vivimos, pero también tenemos la cabeza de campeonas: siempre vamos a querer ganar y a jugar bien, sobre todo" Mariana Larroquete

va a jugar su segundo Mundial en Australia y Nueva Zelanda 2023 y a pesar de la dificultad que presenta el grupo G se ilusiona con lograr su primer triunfo en una Copa del Mundo de la FIFA."Tenemos los pies sobre la tierra pero la cabeza de campeonas", asegura la delantera de 30 años, nuevo refuerzo del Orlando Pride de la Liga de Estados Unidos y autora este viernes del primer gol del 4-0 a Perú en el partido de despedida en San Nicolás."Nuestra realidad es muy distinta a la del masculino., pero también tenemos la cabeza de campeonas: siempre vamos a querer ganar y a jugar bien, sobre todo", dijo Larroquete en charla con Télam.Argentina debutará el 24 de julio frente a Italia en Auckland (a las 3.00, hora de nuestro país), el 27 de julio enfrentará a Sudáfrica en Dunedin (a las 21) y el 2 de agosto (a las 4.00 am) cerrará el grupo contra Suecia, favorito y número 3 del ranking mundial."En las fechas FIFA demostramos que podemos competirle a cualquiera, sabiendo los rivales que nos tocan y que debemos tener los cuidados necesarios pero enfocadas en nosotras. El objetivo del Mundial pasado, donde por primera vez sacamos un punto, fue muy importante. Por suerte estamos de nuevo en un Mundial y vamos por nuestra primera victoria", se ilusiona 'Larro', que hizo 22 goles con la celeste y blanca y buscará su primer tanto en una Copa del Mundo.Además de lograr los primeros dos puntos para Argentina en Mundiales, luego de los empates frente a Japón y Escocia, Francia 2019 les sirvió a las futbolistas como vidriera. "Nos abrió las puertas a la mayoría para ir a jugar al exterior y eso nos benefició a todas y al equipo, para conocer diferentes físicos y maneras de jugar. Estoy contenta de haber mejorado y mantenido el nivel para estar hoy en la Selección", subraya la ex River y UAI Urquiza, que jugó la última temporada en el León de México y que antes pasó por las ligas de Chile, Noruega, Estados Unidos y Portugal."Si bien al ser profesionales los clubes no nos prestan antes para entrenar con el seleccionado, en este ciclo se usaron todas las fechas FIFA después de la Copa América y nos sirvieron mucho contra cualquier rival. Hay una idea de juego bastante construida", señala Larroquette sobre el proceso de Germán Portanova, al frente del equipo desde 2021."Al plantel lo veo muy bien. Las jóvenes nos ponen energía a las más experimentadas, que sabemos que no tenemos que dormirnos porque va a jugar la que mejor esté. Nos ayuda esa competencia entre nosotras", agrega la nacida en la localidad bonaerense de Castelar, que siempre admiró a Gabriel Batistuta por lo que la apodaban "Batichica".Larroquette cuenta que "sigo mucho a Benzemá. Me toca jugar en ese puesto y es un jugador increíble pero Batistuta va a ser mi ídolo para siempre". Con el 'Batigol', entre otros cracks como Lionel Messi, compartió la despedida de Maxi Rodríguez en Rosario. "Fue muy especial, desde el momento que me habló Maxi (Rodríguez) para invitarme, fue muy emocionante. Después me enteré de toda la gente que iba a estar y compartir con ellos, fue una alegría muy linda".Entre las mujeres, 'Larro' destaca a la estadounidense Carly Lloyd, bicampeona mundial y olímpica y autora de tres goles en los primeros 16 minutos del 5-2 sobre Japón en la final del Mundial de Canadá 2015: "Fue lo mejor que pude ver en una final del Mundo".. No conocía nada de la Selección, ningún medio pasaba partidos. No tenía a quién mirar a los 13, 14 años, entonces es muy bueno que ahora las nenas sepan que hay futbolistas y que pueden llegar a un Mundial. Ahora ves la cantidad de gente que va a la Champions, a la Premier League, y por ahí cierra algunas bocas que hace algunos años decían que el fútbol femenino no era redituable", reflexiona la delantera.Parte del seleccionado mayor desde 2012 (antes pasó por las Sub-17 y Sub-20), Larroquette fue campeona en los Sudamericanos de Santiago 2014 y consiguió la medalla de plata en los Panamericanos de Lima 2019, donde además fue goleadora del torneo.Sobre su última temporada en el León de México, que compartió con sus compatriotas Sophie Braun y Ruth Bravo, la delantera considera que "fue muy buena, la liga mexicana tiene un gran nivel, me tocó estar en un equipo de mitad de tabla así que todos los partidos eran competitivos. Me ayudó un montón para estar acá con otro ritmo".Después del Mundial, la argentina se incorporará al Orlando Pride, de la National Women's Soccer League, donde tendrá como compañera, entre otras, a la goleadora histórica de Brasil, Marta Da Silva. Será su segunda experiencia en el fútbol de Estados Unidos ya que en 2020-2021 tuvo un paso por el Kansas City."Estoy increíblemente feliz por esta nueva etapa en la NWSL, y aún más defendiendo a un gran equipo. Estoy muy agradecida con Orlando por confiar en mí y darme este hermoso desafío para mi carrera deportiva".