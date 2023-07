Putin afirmó que el "principal objetivo" del acuerdo de granos "no se logró"

Ucrania y Rusia producen en conjunto un tercio del trigo mundial.// foto afp

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este sábado que "no se logró el principal objetivo" del acuerdo para facilitar el transporte de granos ucranianos y de fertilizantes rusos bloqueados por la guerra, a dos días de su vencimiento y en plenas negociaciones con Moscú para su renovación.Durante una conversación telefónica con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, Putin destacó "que las obligaciones fijadas en el memorándum entre Rusia y la ONU sobre el levantamiento de los obstáculos para la exportación de productos alimentarios y fertilizantes rusos todavía no se cumplieron", informó el Kremlin."El principal objetivo del acuerdo, la entrega de granos a los países necesitados, especialmente en el continente africano, no se logró", agregó la presidencia rusa en un comunicado sobre el diálogo entre mandatarios citado por la agencia de noticias AFP.El presidente turco,, que junto a la ONU es un mpor este pacto, afirmó ayer quePero el Kremlin negó haber hecho una declaración sobre el tema y Putin ya lamentó el jueves que ninguna de las peticiones de Rusia hayan sido tenidas en cuenta en las negociaciones para prolongar el acuerdo.el cque habilitó cesos cereales, y que desde entonces permitió vender más de 33 millones de toneladas de alimento.en conjunto uny sus exportaciones son claves también en productos como elpor lo que el bloqueo a las exportaciones por la guerra afectó la, especialmente de países en vías de desarrollo.El acuerdo ya, pero todavía no hay una confirmación que pueda ser extendida una vez más antes de su vencimiento en la medianoche del lunes de Turquía (18 hora de Argentina).Rusia se queja en particular de que su sector agrícola, uno de los que más produce en el mundo, se ve afectado por las sanciones adoptadas por Occidente, que "bloquean las exportaciones".A su vez, espera que se cumplan cinco condiciones para extender el acuerdo, incluyendo la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema de pagos internacional Swift y la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento.