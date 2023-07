Boric propuso a todos los partidos firmar una condena al golpe contra Allende

Foto: TW @Presidencia_cl

Con memoria y futuro, hoy conmemoramos los 50 años del Golpe de Estado desde la @casamerica en España, en donde el Presidente @GabrielBoric reconoció a Joan Manuel Serrat y Baltasar Garzón por su compromiso con la democracia y el respeto a los DD.HH. pic.twitter.com/xpJpSXic6r — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) July 15, 2023

"No hemos encontrado todavía toda la justicia, pero lo que hizo Garzón dio al pueblo de Chile esperanza" Gabriel Boric

El presidente chileno, Gabriel Boric, propuso en Madrid redactar junto a todas las fuerzas políticas del paíscontra Salvador Allende, del que se cumplen 50 años el próximo 11 de septiembre., argumentó en declaraciones a la cadena de noticias española Ser.Para ello, es necesario "que convengamos todas las fuerzas políticas, independientemente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos", agregó el mandatario y subrayó que"Si logramos esos dos consensos en la sociedad chilena, me sentiría satisfecho", afirmó, según recogió la agencia de noticias Europa Press.Al ser consultado sobre si esos consensos existen actualmente en Chile, Boric señaló que "eso está por verse" y anunció queBoric hizo estas declaraciones antes de participar en la Casa de América, en Madrid, de unque contó con la presencia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el cantante Joan Manuel Serrat, la novelista nicaragüense Gioconda Belli y destacadas figuras de Chile y España.A su turno,y criticó que quienes "quieren abolir el progreso" son los mismos que también "quieren llevar la cultura a un armario y encerrarla"."Es en la cultura donde se aprende a amar. Y es amando cómo se crea la cultura. En los valores de la democracia, en los más profundos valores de la democracia, cuya defensa es la mejor manera de combatir la reacción y el autoritarismo, está inserto un ideal que Salvador Allende llevaba en su corazón, en su piel y en su cerebro", afirmó Zapatero.Boric, a cargo de la entrega de las medallas, agradeció a Garzón su papel en la extradición de Pinochet desde Londres en 1998: "No hemos encontrado todavía toda la justicia, pero lo que hizo usted dio al pueblo de Chile esperanza", dijo el mandatario.Garzón respondió que "como, juez, jurista, persona y militante de los derechos humanos fue un honor" sumarse a la historia de Chile."Tomé una decisión que desde mi punto de vista era la única que se podía y se debía tomar en ese momento", aseguró.Serrat, por su parte, agradeció el reconocimiento y recordó su primera visita a Chile y su encuentro con personalidades de la cultura, como, este último asesinado por la dictadura."La cultura nos da más posibilidades de escoger, nos enseña a conocernos a nosotros y entendernos en el ámbito en el que vivimos, a conocernos mutuamente y nos hace capaces de ser mejores colectivamente", sostuvo el cantante.