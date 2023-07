Comenzó la expedición para llegar al "Titanic argentino" en Ushuaia

Comenzó la expedición submarina para intentar llegar al buque Monte Cervantes. Foto prensa.

"Tras varios meses de trabajo, tenemos muchas expectativas de poder documentar este naufragio. Las condiciones climáticas en este momento no son las mejores, de todas maneras, esperamos llegar y sostener el objetivo" Calos Pane

El grupo de expedicionarios, liderado por el ingeniero Carlos Pane y su grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, inició la mañana de este sábado el, hundido desde 1930 y considerado el "Titanic argentino".La expedición partió pasadas las 9, cuando todavía era de noche y la temperatura estaba cerca de los 0º, e incluyó la navegación de 10 millas náuticas (unos 15 kilómetros) hasta inmediaciones del Faro Les Éclaireurs, donde se buscaron las coordenadas exactas del naufragio.Los organizadores de la expedición determinaron que. Fue luego de que una alerta de orcas presentes en la zona llevó a determinar que no interviniesen en la misión buzos profesionales, que iban a acompañar al equipamiento técnico.El objetivo principal de la expedición submarina es encontrar a unos 30 o 40 metros de profundidad la lámpara de navegación del Monte Cervantes, que podría estar cubierta de algas o haber colapsado con el paso del tiempo.En caso de no hallarla -dijeron-, van a rastrear otros elementos que dejó el naufragio, que puedan tener interés arqueológico o de preservación del patrimonio cultural de la provincia."Tras varios meses de trabajo,. Sin embargo, las condiciones climáticas en este momento no son las mejores. El catamarán en el que nos encontramos no pudo fondear y debemos mantenernos en movimiento mientras descendían los drones. De todas maneras, esperamos llegar y sostener el objetivo",, uno de los cuatro medios que se encontraban registrando la operación al momento del cierre de este despacho.En el corazón del Canal Beagle, el frío helado, pero sobre todo el viento y oleajes intensos, determinaron que las alternativas previstas para la travesía no estuviesen siendo las planeadas por los organizadores.