El oficialismo refuerza la campaña por redes con el slogan "Amor por la Patria"

Precandidatos, funcionarios y dirigentesreforzaron este sábado la campaña electoral con vistas a las PASO del 13 de agosto, con una campaña bajo el slogan, en la que advirtieron que no pueden "permitir que quienes desprecian al país vuelvan a gobernar" y destacaron la importancia de"Queremos una Patria con oportunidades de progreso, con industria nacional, con trabajo y con más educación. No podemos permitir que quienes desprecian a nuestro país lo vuelvan a gobernar. Sabemos que Argentina tiene futuro. Sentimos un profundo #AmorPorLaPatria", publicó la cuenta oficial de UxP en Twitter, con una foto del binomio Sergio Massa-Agustín Rossi y la leyenda "La patria sos vos. Vamos a defenderla"Por su parte, el ministro del Interior y precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Eduardo ´Wado´ de Pedro, destacó en sus redes que UXP "nace para defender a nuestro país: Argentina tiene un gran futuro y sentimos un inmenso #AmorPorLaPatria" y destacó que Massa "tiene lo que hace falta para conducir a la Argentina. Tenemos desafíos centrales, y necesitamos hombres y mujeres que antepongan lo colectivo por sobre lo individual"."Defendemos la industria nacional, la inversión en salud, en educación y en obras, el valor del trabajo y la necesidad recuperar el poder adquisitivo de los salarios", sostuvo De Pedro y dijo que votar por UXP "es garantizar un futuro con oportunidades de progreso, de trabajo y educación para defender a la Argentina de un nuevo proceso de endeudamiento y recortes de derechos, necesitamos candidatos, candidatas, dirigentes y especialmente ciudadanos y ciudadanas comprometidos".También se sumó el canciller Santiago Cafiero: "Somos más los que queremos una Argentina con oportunidades de progreso, industria nacional, trabajo e inversión en educación. Sabemos que este país tiene futuro. Sentimos, más aún en los momentos difíciles, un profundo #AmorPorLaPatria", publicó desde sus redes."Están en debate dos proyectos de país: el de JxC que apuesta por ajustar a los que menos tienen y enriquecer a los que más tienen; y el de @unionxlapatria que cree en la industria nacional, el trabajo y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios", agregó, por su parte el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, también se pronunció por "una Argentina con oportunidades de progreso, con industria nacional, con trabajo y con inversión en educación. Un país con dirigentes políticos comprometidos que sientan #AmorPorLaPatria y que cuiden a las familias argentinas"."No podemos permitir que vuelvan a gobernar un país quienes lo desprecian. No se puede negociar con acreedores internacionales sin sentir #AmorPorLaPatria. Por eso, en las PASO del próximo 13 de agosto, vamos a votar en defensa de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestro trabajo y nuestros derechos", añadió.Para la portavoz presidencial Gabriela Cerruti votar a Unión por la Patria implica "garantizar un futuro con oportunidades de progreso, de trabajo y educación" y, en el mismo sentido, se expresó la precandidata a intendente de Tigre y titular de Aysa, Malena Galmarini: Tenemos desafíos centrales, y necesitamos hombres y mujeres que antepongan lo colectivo por sobre lo individual".