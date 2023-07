Valentín "Taty" Castellanos continuará su carrera en Lazio de Italia

Castellanos nuevo fichaje de Lazio. / Foto: TW@tatycaste11anos.

El delantero argentino Valentín "Taty" Castellanos jugará la próxima temporada en la Serie A italiana vistiendo la camiseta de Lazio, que pagó 15.000.000 de dólares al New York City de la liga estadounidense (MLS), según lo anunció la prensa italiana.Castellanos, de 24 años y quien nunca jugó en el fútbol argentino, estuvo la pasada temporada en la liga española jugando para Girona, en donde en abril pasado sobresalió cuando la anotó cuatro goles al Real Madrid en la victoria por 4 a 2.Los españoles no pudo hacer frente a la suma solicitada por la franquicia estadounidense y Castellanos, que estuvo hace un años en los planes de River Plate, firmará contrato con Lazio por los próximos cinco años, según publicó el diario La Gazzetta dello Sport.El jugador nacido en Mendoza viajará a Italia el martes que viene para ponerse ya a las órdenes de Maurizio Sarri, el DT de Lazio, que ya comenzó la pretemporada.El ex delantero de Montevideo City Torque jugó 35 partidos con el Girona en los que marcó 13 goles, y anotó otro más en la Copa del Rey.