El estado de Iowa en EEUU prohíbe abortar después de la sexta semana de embarazo

La gobernadora del estado estadounidense de Iowa, la republicanaque prohíbe el aborto a partir de la semana sexta, cuando la mayoría de las gestantes todavía no saben que están embarazadas."Esta semana, en una rara e histórica sesión especial, la legislatura de Iowa votó por segunda vez para rechazar la inhumanidad del aborto y aprobar la ley del latido fetal", expresó Reynolds en las últimas horas, tras al firmar el proyecto en la Cumbre de Liderazgo Familiar, informó la agencia de noticias Europa Press.La ley, que, surge luego de que la gobernadora ordenara una sesión legislativa especial la semana pasada con el único propósito de restringir el procedimiento en el estado.De inmediato, sin embargo, un grupo de proveedores de servicio de salud reproductiva interpuso un recurso ante la justicia para detener la normativa.a partir de que se puedan detectar los latidos fetales, algo que comúnmente sucede a las seis semanas de embarazo, es decir, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.Se contemplan excepciones para abortos espontáneos, cuando la vida de la mujer embarazada se vea amenazada y cuando se den anormalidades fetales que resultarían en la muerte del infante.Tambiéndenunciadas dentro de los 45 días e incesto denunciado dentro de los 140 días.liderados por republicanos que impulsan amplias restricciones al aborto, luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara Roe vs. Wade, el fallo constitucional que desde 1973 protegía ese derecho.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró en un comunicado que el Gobierno de Joe Biden "continuará defendiendo el acceso a la atención de la salud reproductiva y luchará contra cualquier intento de aprobar una prohibición nacional del aborto"."Mientras los funcionarios electos republicanos promueven leyes peligrosas, el presidente Biden y la vicepresidenta (Kamala) Harris apoyan a la mayoría de los estadounidenses que creen que las decisiones de atención médica personal deben ser entre una mujer y su médico, no entre los políticos, y seguirán pidiendo al Congreso que legisle sobre las protecciones de Roe vs. Wade en una ley federal", afirmó la portavoz.