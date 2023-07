Rechazaron la libertad condicional a uno de los condenados por el crimen de Matías Berardi

Matías Berardi fue secuestrado la madrugada del 28 de septiembre de 2010.

La Justicia Federal de San Martínpara uno de los condenados por el crimen de Matías Berardi, el adolescente de 16 años capturado en Escobar, mantenido en cautiverio en Tigre y ejecutado en Campana en 2010, al considerar que "aún no están dadas las condiciones para dicho régimen", informaron fuentes judiciales."Nos genera tranquilidad, esperanza y también en que sirva de ejemplo para futuros pedidos. La sensación de impunidad, de desprotección que teníamos como familia era muy grande", dijo a Télam María Inés Daverio, madre de la víctima.La medida denegada recayó paraluego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 3 de San Martín, entendió que "al momento, no están dadas las condiciones para hacer lugar a la incorporación al régimen de libertad condicional""Con los nuevos informes arrimados al expediente interno, sin perjuicio de lo cual, entiendo necesario, ya que resulta ineludible evaluar su comportamiento de forma escalonada, pues las particulares circunstancias del caso no me permiten considerar de manera seria y certera la conveniencia de hacer lugar, de momento, al beneficio impetrado", agregó la resolución a la que tuvo acceso Télam.El TOF 3 sostuvo que "el nombrado fue incorporado al régimen de salidas transitorias el 17 de marzo 2023, usufructuando, al momento, tres egresos bajo tuición penitenciaria. Esta circunstancia exige, para poder alcanzar un buen resultado a futuro, un avance previo en el marco del régimen de salidas transitorias dirigido por su propio esfuerzo y compromiso, que le permita alcanzar marcos de regulación atenuadas y demostrar que adquirió herramientas funcionales para su posible y futura reinserción social".Lo que entiende la justicia es quesolicitado por el defensor público de Vivas. "En efecto, los egresos potencian los vínculos familiares del condenado y contribuyen al proceso de reencuentro con el medio libre, y ello se produce de forma paulatina", continuó el Tribunal."Por último, para decidir de tal modo, pondero, en el caso, el alto monto de pena de la condena recaída, en función del lapso temporal que le queda por delante para el agotamiento de la sanción penal impuesta, etapa que, a la luz de lo pedido, deberá evaluarse con particular atención en función de la dinámica del cumplimiento progresivo y positivo de los requisitos que en términos de la ley de Ejecución Penal se impongan a futuro", finalizó.La resolución denegada a Vivas llevó la firma del juez de Cámara Walter Antonio Venditti y de José Luis Espósito, secretario de ese tribunal.en el juicio llevado adelante en 2013, cuya pena vence el 1 de octubre del 2028, tras ser declarado culpable de ser uno de los captores de Berardi.Matías Berardi (16)cuando regresaba de una fiesta de egresados en la Capital Federal y se bajó de una combi en Panamericana y Ruta 26 para volver a su casa en ese partido del norte del conurbano.Mientras lo mantenían cautivo en una casa de Benavídez, los secuestradores llamaron a sus padres para exigirles un rescate de 30.000 pesos.En un momento el adolescente escapó, salió a la calle y pidió ayuda a los vecinos, a quienes les dijo que lo tenían secuestrado, aunque no logró que nadie lo refugiara y la banda lo recapturó y decidió asesinarlo de un tiro, tras lo cual dejó el cuerpo abandonado en inmediaciones de de la ruta 6, en Campana.