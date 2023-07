Con talleres y lecturas, las librerías convocan a las infancias

Librerías y las editoriales buscan que las infancias se acerquen a la lectura. Foto: Alejandro Santa Cruz.

Foto: Víctor Carreira.

Librería Te llamaré Viernes. / Foto: Victor Carreira.

Foto: Eliana Obregon.

Entre talleres, lecturas, presentaciones y juegos,a la lectura y se diviertan rodeados de libros durante el receso escolar de invierno., la librería que hace poco más de un mes inauguraron Paola Lucantis y Paulina Cossi en El Barrio de Belgrano, ideó un taller para las infancias, "Yo en el mundo".A cargo de María Luján Piacabea, a partir de los 5 años y con entrada gratuita, la propuesta buscará usar un cuento como disparador para pensar "el modo en que las palabras, al nombrarnos, nos dan entidad y existencia".Tendrá lugar. Luego de la lectura se invita a cada uno de los chicos a que trace su figura sobre un papel y la llene de palabras que lo nombren, que lo definan, que lo hagan ser único. Nos vestimos con palabras y el ejercicio es que cada quien elija las propias palabras; para no quedar atrapado en las denominaciones que le vienen dadas desde fuera.María Luján Picabea es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba y Máster en Periodismo por la Universidad de San Andrés. Ha publicado José Bleger, las batallas de un hombre en construcción (2009), Todo lo que necesitás saber sobre Literatura para la Infancia (2016) y Este no es un cuento, aquí me cuento (2017). Formó parte del equipo de selección de proyectos de obras de teatro para niñas y niños en el Teatro Nacional Argentino - Teatro Cervantes (2017-2019). Es una de las programadoras del Festival Internacional de Literatura Infantil Filbita desde 2017. Quienes quieran participar podrán anotarse previamente escribiendo a la cuenta de Instagram de la librería: @tellamareviernesok, también en Belgrano, ideó un plan para todos los, una propuesta que acerca a los niños y las niñas a la lectura desde la escucha, la participación y el juego, llevará a cada encuentro, un eje temático servirá como punto de partida para un recorrido por distintos cuentos, poesías y canciones. Luego de cada lectura se propondrán diferentes dinámicas llenas de colores, palabras y emociones. Las dinámicas serán tanto colectivas como individuales. Cada viernes explorarán temáticas distintas, por lo que se puede asistir a uno o a los dos.El taller estará a cargo de Sofía de Titto, quien se formó como bibliotecaria y trabaja hace más de una década en escuelas, donde aprendió a crear diversos recursos lúdicos y artísticos para incentivar la lectura. La actividad es arancelada y requiere inscripción. Por consultas o inscripciones los interesados pueden escribir a cuentoencolores@gmail.com o a talleresenmandolina@gmail.com, en San Isidro,para el miércoles 19 de julio a las 15:30, pensado para niños y niñas entre 5 a 8 años. Estará a cargo de Candela Fernández e intercalará lecturas y actividades artísticas. La actividad es arancelaria. Quienes quieran inscribirse pueden llamar a la librería: 11 6765-4040 La librería pautó, además, varias lecturas para las infancias. Más información en info@dulcinealibros.comEn el marco del Julio Literario, latambién pensó actividades para las infancias. La programación infantil, que, se enfocará en dos reconocidas editoriales dedicadas a las infancias, que se desplegarán en el tercer piso de la Fundación Andreani para acercarles a los libros de lapresentara "Universo Munari", un acercamiento al mágico mundo de. Un recorrido desde lo visual y lo táctil que incluye un taller para infancias los miércoles 19 y 26 a las 16 horas. Por su parte,, con su libro "Todo lo que pasó antes de que llegaras" de Yael Frankel, propone trabajar en una línea de tiempo en la vida de un niño que espera la llegada de su hermano. En este marco, habrá un taller con cuentacuentos los días jueves 20 y 27, a las 16 horas. Ambas editoriales acercarán otros títulos que estarán a disposición de los visitantes para consultar, leer y compartir en un contexto único, como lo es el tercer piso y terraza de la Fundación.con varios autores en museos y espacios culturales. Carolina Salvini, la autora de "Mundialito tricampeón" -uno de los libros infantiles más vendidos del año y dedicado a la Selección Argentina- estará el sábado 22 de julio a las 17:30 en el cuarto piso del Centro Cultural Kirchner disfrutando junto a niños y niñas de un "Taller tricampeón". Por su parte, Florencia Canale estará el lunes 17 de julio a las 17 horas en el Ateneo Grand Splendid para compartir los cuentos de su libro "Casas revueltas".