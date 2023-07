La increíble prohibición de un rival de Inter Miami con Messi como protagonista

La medida del St. Louis contra Messi y las camisetas del astro | Foto: Fernando Gens

Saint Louis City, rival de Inter Miami este sábado, anunció que prohibirá a sus hinchas vestir distintas camisetas de Lionel Messi, en el partido que ambas franquicias sostendrán mañana por la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.El club emitió esta noche un comunicado en el que advierte a sus fanáticos que "no podrán utilizar" camisetas de distintos clubes por los que pasó el astro argentino, de 36 años, a lo largo de toda su carrera.De esta manera, el texto aclaró que "las camisetas del rival no estarán permitidas en la sección de aficionados".Y dentro de ese enunciado se especificó que están incluidas "las remeras, camisetas o equipaciones de (Inter) Miami, Argentina, Barcelona, París Saint Germain, Newell's Old Boys de Rosario y Grandoli", en relación a todas las casacas que usó el capitán del seleccionado argentino campeón mundial en Qatar, pero también al club de barrio que lo cobijó durante sus primeros años de pelota, como la Agrupación Infantil Abanderado Grandoli, todavía vigente en el sur de Rosario." remarcó a Télam un allegado a la entidad de Missouri que mañana albergará el cotejo, a partir de las 21.30 de la Argentina.", agregó el vocero consultado.Esta decisión inaugura un antecedente que será necesario cotejar si se repite en otros escenarios de la Major League Soccer (MLS) cada vez que Messi e Inter Miami jueguen en condición de visitante.