Familiares y sobrevivientes de la exESMA reclaman a la justicia ser escuchados

Familiares de las víctimas y sobrevivientes del centro clandestino que funcionó en la ESMA durante la última dictadura cívica militar presentaron este viernes ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Airesde una parte de ese predio que perteneció a la Armada al club River Plate.La creencia de este colectivo es que ey deben tomarse medidas parade lesa humanidad ESMA que está a cargo del juez federal Ariel Lijo.Las víctimas que no tienen representación legal en la causa pidieron este viernes en un escrito se declare la nulidad de lo actuado en el incidente 38 relativo a la medida de no innovar dispuesta en el Campo de Deportes de la Esma y en consecuencia se revoque lo allí resuelto relativo a la orden de "autorizar" la petición efectuada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para la implementación del proyecto propuesto por el Club Atlético River Plate.Así, los sobrevivientes se refirieron a la medida adoptada por Lijo el 23 de mayo último y también le reclamaron que no hayan sido avisados sobre esa decisión.La autorización de la cesión del Campo de Deportes de la exEsma al club River Plate(AABE).El juez Lijo había solicitado que, previamente, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) estudiara el terreno para descartar la presencia de restos humanos."Los seis meses establecidos para la labor del EAAF resulta por demás exiguo si se tiene en consideración la dimensión del terreno", reprocharon Yanzón y Fernández Brozzi, en referencia al predio de 7 hectáreas y media