Qué es "rewilding" y por qué hay controversias entre científicos y una ONG conservacionista

Los proyectos de la controversia

Claves para que reintroducción de animales en un hábitat sea exitosa, según investigador del Conicet Erradicar la amenaza que hizo que la especie se extinga, asegurarse de que haya un hábitat acorde, no generar poblaciones aisladas y trabajar con las comunidades son cuatro condiciones clave para que los proyectos del "rewilding" o "reasilvestramiento" permitan una reinserción exitosa de una especie silvestre en un hábitat, describió el biólogo e investigador del Conicet Alejandro Valenzuela.



Coautor del artículo "Reflexiones acerca del reasilvestramiento en la Argentina", publicado recientemente en la revista Mastozoología Neotropical de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem), Valenzuela señaló que "esta estrategia requiere de condiciones científico técnicas para que sea exitosa".



"Lo primero es ver el motivo por el cual esa especie se extinguió y asegurarse de que no exista más, es decir que la amenaza haya desaparecido. Por ejemplo, si el Huemul se extinguió por la caza, me tengo que asegurar de que no exista más la caza para reintroducirlo, y no sólo en un territorio, sino a nivel regional", señaló.



Y continuó: "Frente a esto, algunas personas dirán: 'bueno, pero hacemos igual el esfuerzo'; el problema es que los fondos para la conservación son muy pocos, entonces invertir dinero es reintroducir animales en lugares donde sabemos que no van a tener éxito no tiene sentido; es preferible entonces destinar recursos a otras estrategias como reforzar el cuidado de poblaciones que ya existen".



La segunda clave que menciona el biólogo es que "el hábitat original o sea el adecuado para la especie, siga existiendo".



"Si en mi campo tenía bosque y corté todos los árboles para hacer un pastizal para ovejas y ahora quiero poner huemules que necesitan el bosque entonces el huemul no se va a desarrollar en mi campo", describió.



Una tercera es que "no pueden generarse poblaciones que estén absolutamente aisladas porque tenemos pocos animales que se reproducen entre ellos y pueden generar problemas genéticos. Esto se llama 'endogamia' y es lo mismo que se dice popularmente en relación a las personas sobre que si los primos o los hermanos tienen hijos juntos pueden tener problemas genéticos", explicó.



"Esto afecta la viabilidad de las poblaciones, o sea que la población sobreviva", añadió.



Por último, el investigador destacó como "muy importante" el trabajo con las comunidades locales.



"Si querés introducir una especie en un lugar donde hace cien años que no está, necesitas trabajar con todas las comunidades y lograr un acuerdo para que apoyen ese proyecto, ver que no sean afectados, incluso al revés, ver si tienen propuestas", concluyó.

El "rewilding" o "reasilvestramiento",generó un cruce entre la Fundación Rewilding Argentina e investigadores locales que cuestionaron algunos de sus proyectos por considerar que no cumplen con las pautas de esa práctica conservacionista."El rewilding, que en español lo traducimos como reasilvestramiento es una estrategia de conservación que tiene como foco restaurar ecosistema recuperando especies animales que estuvieron ahí y que ya no están", indicó a Télam el biólogo e, especialista en ecología y manejo de especies invasoras y fauna nativa.Valenzuela calificó la estrategia como "y dijo que "tiene que hacerseque están definidas en la literatura científica pero también por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que es la que rige a nivel mundial estas cuestiones".En este contexto, un grupo de científicos argentinos -de los cuales Valenzuela es parte- mantiene una controversia con la- una organización nacional derivada de "Conservation Land Trust" creada por los- tanto en el orden del debate conceptual como por críticas a proyectos concretos, que escaló con cartas documento.El, cuando se publicaron en Argentina dEl primero fue una e, una prestigiosa publicación de la Sociedad Argentina para el), en la que se propone hacer 'reasilvestramiento' con animales exóticos, es decir, que no habían estado en ese hábitat previamente, firmado por el"Hasta ahora, la comunidad científica latinoamericana mayormente se ha opuesto a la presencia de mamíferos que percibe como exóticos en ambientes naturales, sin siquiera considerar cuáles son sus efectos. Ha dominado una concepción xenófoba y nacionalista, que ha producido una demonización de lo exótico", dice Di Bitetti en ese artículo.es el libro del, Director de Conservación dey otros colaboradores de la misma fundación sobre su trabajo en el país."Frente a estas publicaciones, unoselaboramos unqué cuestionesseñaló Valenzuela, quien es además docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.El investigador indicó que "en primer lugar, laque no sean de una región está prohibido por el Convenio de la Diversidad Biológica, por las leyes nacionales, ny no se trata de reasilvestramiento sino de otra cosa", sostuvo frente a la propuesta de Di Bitetti.En ese extenso artículo, que también fue publicado por lalos autores le responden al párrafo citado anteriormente de Di Bitetti con la siguiente pregunta: "Retomando un vocabulario desafortunado y colocándolo en su contexto terminológico correcto, ¿".Ese párrafo motivó aindicando que los integrantes de la fundación" y les exigieron una retractación."La carta documento pide que corrijan esa afirmación y hace estrictamente referencia a la acusación de xenofobia pero no tiene nada que ver con el contenido técnico del artículo", indicó por su parte a Télam, y enfatizó queEl biólogo describió quelleva adelante ""Estos proyectos tienen que ver con restauración de especies extinguidas, con reintroducciones e implican mucho manejo activo. Nosotros llevamos adelante un proyecto de reintroducción del venado de las Pampas en el Parque Iberá (Corrientes), que también tuvo resistencia, pero el gobierno de Corrientes decidió continuar y fue súper exitoso: hoy se trata de la población más grande resguardada en un área pública", detalló.Y añadió: "Ahora estamos trabajando con dos proyectos similares para la conservación de dos especies de ciervos que están en peligro de extinción:y otra vez tenemos la oposición de un pequeño grupo"."La conservación hasta ahora ha sido más bien estática, lo cual no quiere decir que eso esté mal. Ha sido de proteger lo que aún quedaba en pie. Pero hoy", precisó.. Para el investigador, alcanzado por la carta documento, "si bien lo que piden es la retractación sobre el tema de la xenofobia, algo que no se dice en el artículo porque jamás se menciona a la FRA, es que lgeneró un amplioentre ellos del Centro Nacional Patagónico, que en un comunicado expresó que "el Estado tiene en el sector científico público una fuente de información técnica valiosa y permanente" y que "su libertad de expresión es, por lo tanto, un valor que debe respetarse como parte de un sistema democrático sano y soberano".Además, Valenzuela mencionó que, uno de ellos ladesde Chile a la estepa patagónica donde, según el investigador, "no existe claridad de si alguna vez existieron"."Ante esta situación, tanto la Sarem como la Asociación Argentina de Ecología y el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, expresaron preocupación por la forma en la que se tomó esta decisión y la falta de argumentos científico-técnicos de la misma", sostuvo el investigador.En respuesta a esto, larecibió otra carta documento por parte de la FRA: "Esa fue porque se refirieron a nosotros como una empresa, y nosotros somos una Fundación, tampoco fue por una discusión técnica", dijo Di Martino.se trata de laen el Parque Nacional El Impenetrable, adonde la FRA propuso mover ejemplares desde el Parque Nacional Iberá.Esta iniciativa fuetras una"Si bien nuestros asesores legales nos dicen que no existe sustento para la judicialización, el impacto mediático de este caso nos da una gran oportunidad para divulgar información y que en nuestro país se generen políticas de conservación más inclusivas, participativas y efectivas", concluyó Valenzuela.