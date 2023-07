La inversión para la campaña agrícola 2023/24 será de 24.230 millones de dólares

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo / Foto: Fernando Gens

"Cuando más argentinos invierten, producen y trabajan hay más Argentina", agregó Bahillo

Principales cultivos / Foto: Germán Pomar

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dio a conocer hoy quede cara a la campaña agrícola 2023/24 para los principales cultivosAsimismo, el nuevo ciclo agrícola -que comenzó en junio con la siembra de trigo y cebada-, en mayor medida cubrirá una superficie de 38.973.000 hectáreas, según las previsiones de la Subsecretaría de Agricultura.Al respecto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, remarcó esta noche en su cuenta oficial de Twitter, que "las y los productoresen las próximas cosechas fina, gruesas y cultivos regionales apostando en la Argentina".Del total de la inversión en capital de trabajo proyectada, el 43,1% corresponde a alquileres; el 15,8% a fitosanitarios; el 13% a fertilizantes; 13,7% a semillas; el 14,2% para labores y el 0,3% corresponde a riego.A su vez, el informe oficial expresa que las principales inversiones de capital de trabajo(de primera y segunda), con más de USD 9.223 millones; seguido por el, con US$ 7.800 millones; ycon más US$ 2.800 millones.En relación a la superficie sembrada, 7,7 millones de hectáreas corresponderán a la Cosecha Fina (trigo y cebada); 29,55 millones de hectáreas a la Cosecha Gruesa (maíz, soja, girasol y sorgo); y 1,7 millones de hectáreas serán destinadas a arroz, maní, algodón y legumbres.Por último, el informe señaló que, y que si se agregan los gastos de comercialización y cosecha, calculados en US$ 10.300 millones, y lo necesario para mantener la estructura de producción, valuados en US$ 6.000 millones, la suma final ascendería a US$ 40.500 millones.Esta cifra(BCR)(2022/23), si bien toma en consideración una menor cantidad de cultivos (soja de primera y de segunda; maíz temprano y tardío; trigo; girasol; sorgo; cebada cervecera y cebada forrajera) y menos ítems a los tenidos en cuenta por parte de la cartera agropecuaria ya que no se contemplan gastos de cosecha.Así, en un informe publicado a finales de junio de este año, la entidad bursátil se estimó que los costos de siembra, pulverización e insumos "habrían rondado los US$ 16.456 millones, siendo los más altos de, al menos, los últimos 7 años".Este importe resultó un 23% superior al de la campaña pasada, y un 47% mayor al promedio los últimos cinco ciclos agrícolas."En la campaña 2022/23 los costos asociados a la producción fueron particularmente elevados, debido a que la mayoría de los insumos tenían un precio muy alto al momento de la siembra. La conjunción de los altos costos de siembra y el tercer año consecutivo de escenario Niña, que generó una caída cercana al 40% en la producción granaria del país, terminaron de configurar una campaña más que complicada financieramente para el sector productor", indicó el trabajo de la BCR.Del total invertido por los productores en el ciclo agrícola 2022/23, US$ 4.326 millones correspondieron a la soja de primera; US$ 3.948 millones para el maíz tardío; US$ 3.148 millones para el trigo; US$ 1.428 millones para la soja de segunda; US$ 1.363 millones para el maíz temprano; US$ 1.106 millones para la cebada cervecera; US$ 803 millones para el girasol; US$ 285 millones para el sorgo; y U$S 46 millones para la cebada forrajera.