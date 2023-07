Candidatos al Parlasur de UxP destacaron su importancia para la integración regional

La exministra de Cultura afirmó que este órgano de consulta “es importante para la integración porque finalmente la política exterior incide en la política de los países”. Foto: Raúl Ferrari.

Los candidatos nacionales al Parlasur de Unión por la Patria (UxP) Teresa Parodi, Victoria Donda, Franco Metaza y Gabriel Fuks coincidieron en destacar la importancia que tiene ese órgano legislativo para la integración regional y compartieron sus miradas sobre Mercosur, al exponer en un encuentro que se realizó en el Instituto Patria.“En 2014 la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner llamó a elecciones para elegir de forma directa a los representantes al Parlasur, pero al gobierno que asume en 2015 no le resultó interesante el rol de este cuerpo. No estaba en sus planes la integración latinoamericana”, señaló Parodi, según se consignó en un comunicado.La exministra de Cultura afirmó que este órgano de consulta “es importante para la integración porque finalmente la política exterior incide en la política de los países”.El 22 de octubre de este año, en simultáneo con las elecciones presidenciales, se votarán 43 parlamentarios del Mercosur por voto directo como se hizo en 2015, y de esta forma se reparará una situación irregular que se dio en las elecciones de 2019, cuando no se eligieron representantes para ese cuerpo.Donda, quien ocupa el tercer lugar en la lista, explicó que el expresidente Mauricio Macri, al derogar por decreto la elección de parlamentarios del Parlasur, lo que hizo fue "no respetar una institución y el tratado internacional que se firmó con los países socios de la región y del bloque"."Esto quiere decir que pertenece a un sector de la política (Juntos por el Cambio) en el cual la integración regional obviamente no es importante, pero tampoco son para ellos importantes los compromisos internacionales asumidos por el país hacia afuera, lo cual da por tierra esos discursos de que queremos una Argentina integrada en el mundo", apuntó.Franco Metaza, actual director de Relaciones Internacionales del Senado, explicó que "el Mercosur en términos comerciales, entre otros aspectos, debe tener un debate político que acompañe, que guíe, y que pueda ir moldeando los acuerdos y las políticas que se den dentro del bloque"."Entendemos que el Parlasur es la caja de resonancia política de este mecanismo de integración que tiene tanto anclaje institucional", subrayó Metaza.Fuks destacó la creciente integración de la región y resaltó que “Bolivia está a minutos, en términos históricos, del ingreso al Mercosur”.“El Mercosur no está en proceso de implosión como algunos actores de la derecha regional quieren demostrar, sino en proceso de expansión. Es un buen momento para el Mercosur y el Parlasur, en ese marco, es una herramienta necesaria”, puntualizó.