Presentan "La fiesta del hierro", última obra estrenada de Roberto Arlt en vida

La obra narra la historia de un empresario a cargo de fundiciones que fabrica cañones y sobre distintos sucesos de su vida familiar y laboral / Foto: Prensa.

"La fiesta de hierro", última obra de Roberto Arlt estrenada en vida del, ofrece funciones en el Teatro Machado y según su director, Diego Ernesto Rodríguez,La obra, que, narra la historia del "rey del hierro", un empresario a cargo de fundiciones que fabrica cañones y sobre distintos sucesos que se desarrollan en su casa con su hijo, su esposa, el gerente de la compañía y un sacerdote para discurrir sobre "una sociedad moralmente hipócrita, que por negarse a envejecer y morir como corresponde, se fagocita el futuro de sus hijos", destacaron los responsables de esta puesta.Interpretada por Mailen Crudo, Martina Galli, Gabriel Jacubowicz, Ricardo Lovera, Marcos Luquin, Osvaldo Malizia, Pedro Nigri, Ayelén Peres Eisemberg y Daniel Rocchia, "La fiesta del hierro", fue adaptada por Rodríguez al teatro musical y ofrece funciones los sábados a las 20.30 en elActor, director, y regisseur, Rodríguez destacó que su decisión de trasladar la obra de Arlt al teatro musical tiene que ver con que "más allá de cuál sea la sofisticación de su técnica vocal, encuentra en el género un lenguaje íntegro, en el sentido de que no se puede aceptar de otra forma que no sea por su ficcionalidad, una forma que por default, niega el realismo"."Producto del extrañamiento producido al, en el sentido, si se me permite, brechtiano del término, el teatro musical ofrece el 'distanciamiento' suficiente, para que les espectadores interpreten la historia sin forzar una idea de realidad. De hecho, Bertold Brecht, utilizó mucho el lenguaje o poética musical para sus obras", resumió el regisseur, autor de puestas como "El gran acuerdo internacional del Tío Patilludo" (mención especial del Grupo de Estudios de Teatro Iberoaméricanos y Argentino (Getea), y "Lírica Lado B", premio estímulo otorgado por la Asociación de críticos musicales, entre otras."Me tomé muy en serio -destaca Rodríguez sobre la manera de encarar su puesta- la propuesta del autor de 'farsa dramática', que es como define a esta obra. Hace poco leí una nota de su hija sobre su padre, en la que decía que la farsa de 'La fiesta...' era sobre lo patético del drama. Me pareció muy buena esa definición, para mí una farsa es efectivamente la operación del humor sobre lo patético de la especie humana, la sociedad, la cultura, o lo que sea"."Entonces -agrega-. El mejor modelo contemporáneo de esto, para mí, en nuestro país, es lo que proponen Saborido y Capusotto, como en otro momento lo fueron Olmedo y Hugo Sofovich"."Por último -destaca- creo que estamos en una época en la que la cultura humana se encuentra nuevamente con la falla de su propia estructura. Para mí, la tragedia de la humanidad se produce en el empecinamiento por no ser efímera, y encuentra allí su trampa mortal, en la que su inmortalidad depende de la destrucción masiva de su propia existencia. Nos extinguiremos el día que logremos que nada nos falte.