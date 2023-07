Putín propone remplazar al jefe de grupo Wagner por otro mercenario

El grupo Wagner a principios de mayo, en medio del auge de las diferencias con Putín

según Prigozhin la sublevación no buscó derrocar al poder, sino salvar a Wagner de ser desmantelado por el Estado Mayor ruso.

Yevgeny Prigozhin, hasta ahora líder del grupo mercenario

El presidente de Rusia, Vladimir Putin,, un mercenario de alto rango,en sustitución de Yevgeni Prigozhin, quien a finales de junio comandó un intento de rebelión de la organización paramilitar.Durante una entrevista, Putin aseguró que baraja una serie de opciones para el futuro de los paramilitares, llegando incluso aTroshev fue incluido anteriormente e, entre otros.Asimismo, Putin afirmó que actualmente el Grupo Wagner "no existe" de acuerdo con la legislación rusa, y encargó al GobiernoPrigozhinpor la mediación del presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, que se ofreció además a acogerlo en el país.El acuerdo alcanzado suponía también el repliegue de los miembros del Grupo Wagner, que llegaron a avanzar hacia Moscú, de cara a su posible integración en el Ejército y la retirada de los cargos para los implicados en la revuelta.Prigozhin, de quien se dijo que ya se había alojado en Bielorrusia pero que días después se le ubicó en San Petersburgo, no fue vuelto a ver desde entonces.El Kremlinpocos días después de la revuelta.Horas antes de que Putin planteara el cambio de mando,, cuya existencia no está autorizada por Ley pese a la gran influencia que han tenido durante la guerra en Ucrania."Legalmente, la compañía militar privada Wagner no existe y nunca ha existido, es una cuestión que debe estudiarse, examinarse más a fondo", dijo el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, quien, citado por la agencia de noticias AFP, consideró que se trata de un asunto "complejo".Putin afirmó el 27 de junio queen el último año, pese a la falta de un marco jurídico.Durante años, el Kremlin y Prigozhin,, que llevó a cabo operaciones en las sombras en zonas de influencia de Rusia.El anuncio del Kremlin se produce en medio de lasdespués de la rebelión fallida que terminó el 24 de junio y que puso en jaque al propio Putin.Prigozhin afirmó que esta sublevación no buscó derrocar al poder, sino salvar a Wagner de ser desmantelado por el Estado Mayor ruso, al cual acusó de incompetencia en la ofensiva en Ucrania iniciada en febrero de 2022.en Ucrania de forma "significativa", aunque "la mayoría" de sus combatientes siguen en zonas ocupadas por Rusia.