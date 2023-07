Comenzó a funcionar en el aeropuerto de Paraná un nuevo radar aéreo de vigilancia

El radar instalado en el #AeropuertoDeParaná es el primero de muchos de los que se instalarán en el país fruto de la gestión y las inversiones que, sin especular, estamos realizando para la #ModernizaciónAérea y el desarrollo tecnológico y productivo de la Argentina. pic.twitter.com/VOcLHGRzMt — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) July 14, 2023

Un radar aéreo de vigilancia modernizado íntegramente en el país comenzó a funcionar en el aeropuerto de la ciudad entrerriana de Paraná, como parte de un proyecto más amplio que abarcará un total de 27 radares en todo el país., impactando positivamente en 125 PyMES nacionales, informaron fuentes oficiales.La puesta en funcionamiento de este radar, es el puntapié inicial para la transformación de todo el Sistema de Vigilancia a través del plan de "Modernización del sistema de vigilancia de tránsito aéreo" y que prevé la incorporación de 3 nuevos radares primarios, dos secundarios y la modernización de 22 radares existentes, además de 5 nuevas estaciones ADS-B.Durante el acto el ministro de Transporte, Diego Giuliano, aseguró que “el aeropuerto de Paraná es el primero de la Argentina que cuenta con este radar moderno, tecnológicamente apropiado y donde hay 125 pymes asociadas a esta tarea”.“Este primer radar, de muchos más que van a estar en el país, tiene que ver con inversión de la Argentina y con dinero que no utilizamos para la bicicleta financiera, la fuga de dólares, la especulación, sino que la utilizamos para este tipo de cosas, como radarizar el país. Estamos invirtiendo en la Argentina que viene, en aquella que no especula y quiere realmente desarrollo", agregó el funcionario.Por su parte, la presidenta de EANA, Gabriela Logatto, señaló que “este radar significa que los controladores de tránsito aéreo tengan mayor información disponible en sus pantallas, sepan de antemano qué maniobras están haciendo cada una de las aeronaves y puedan tomar las decisiones importantes, quizás en minutos o en segundos”.A su vez, el presidente del INVAP, Vicente Campeni,En este sentido, el proyecto implica una alianza estratégica entre dos empresas estatales, INVAP y EANA, lo que significa que la inversión quedará dentro del territorio nacional.Se estima que un 70% de los recursos económicos invertidos se mantendrán en el país, mientras que el restante 30%, será destinado a la importación de componentes que no pueden ser obtenidos en el mercado nacional.De esta manera, la alianza EANA-INVAP permite contar con un proveedor nacional y evitar que la totalidad de las divisas invertidas vayan fuera del país a un proveedor extranjero.