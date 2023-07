Lanzan una web para ver los banquetes telemáticos de Federico Klemm

Foto: Eliana Obregón.

El aporte del Museo del Cine

Cómo acceder a la web

Tras dos años de intenso trabajo de preservación y digitalización, la Fundación Klemm presentó la plataforma digital que permitirá visualizar on demand los 232 programas televisivos del Banquete Telemático, que fueron, con el objetivo de llevar el arte al gran público entre 1994 y 2002.Así como la obsolescencia tecnológica no perdona, es que estos programas pensados, creados y conducidos por Klemm se constituyen en metas relevantes en la gestión del archivo, a la hora de pensarlos desde la preservación, documentación y disponibilidad asociados a una colección.Desde lacustodian sus obras y llevan adelantepero tanto laconstituyen un legado que c, por eso la idea de llevar adelante un programa de digitalización del material audiovisual de esas 1.000 unidades de material atesoradas analógicamente en cassettes Betacam, mini-dvs o vhs, que exceden los "Banquetes" de 28 minutos que fueron emitidos por la señal de cable Canal á.Con unapor parte de Fundación Santander, a través de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, y otro tanto por parte de la propia Fundación creada en 1995, se presentó la plataforma web que invita a ver los programas didácticos sobre el arte contemporáneo que impulsó Klemm., que empezó a pensarse enjunto al más amplio de todo el legado, estuvo a cargo de lay demandó más deen alianza con el equipo del, para resguardar los 232 programas de TV del mítico Banquete Telemático."Es una plataforma que pone lostanto para curiosos, melancólicos o investigadores", indica Mezza para quien el tiempo definirá la demanda y las necesidades de la plataforma que de por sí tiene "un montón de prestaciones", y "si la respuesta es buena vamos a poder seguir invirtiendo", de lo contrario con esto estaría bien, detalla.Amante de la ópera y de la noche porteña, artista, coleccionista, mecenas e impulsor de jóvenes artistas argentinos y gran divulgador del arte,tenía muy claro ese valor didáctico que permitían los programas, además de una concepción muy clara de la "espectacularización del arte" como señaló Fernando Ezpeleta, integrante de la Fundación."Desde hace unos años que laestá haciendo una movida impresionante en defensa de sus derechos y su libertad.La figura de Federico está teniendo una revalorización importantísima, desde ese lugar en gran medida, y a su vez, lacon los proyectos, con elque sigue traccionando mucha cultura joven, empezó a tener una movida muy importante", explica Mezza."Conocía el servicio que daba el Museo del Cine pero no tenían todavía los equipos. Entre una cosa y otra llegamos alempezamos a hacer un visado de los casetes, ingresaron distintos agentes al equipo, y a ver cuáles eran programas finales emitidos y cuáles eran versiones o crudos. De algunos programas hay dos versiones que Federico proyectó en 1994 y otra en 1998 del mismo tema", ejemplifica.En ese sentido grafica: "Hay temas como el de Robert Mapplethorpe, que le interesaba muchísimo, entonces existen dos programas más una reversión o como en el caso de Andy Warhol con tres sobre el pop, Warhol, el Di Tella, temas que le interesaba estudiar y aprender".La especialista en gestión de colecciones sostiene que este material "también es unde intereses con capítulos sobre gestión cultural, algo muy pionero, capítulos sobre el museo imaginario que tiene que ver con política cultural de André Malraux, con lo cual se vuelve un testimonio que excede al Banquete como archivo. Es un archivo propio e impropio a la vez. Puede ser testimonio de otras cosas".están los nombres de Gyula Kosice, Alberto Greco, Xul Solar, Sol LeWitt, Lucio Fontana, Magritte, Joseph Beuys, Oscar Bony, o temas como el hiperrealismo y uno de sus predilectos como el pop, que cuenta con varios capítulos.Paraque funciona desde 1971, este proyecto constituyó por su envergadura un desafío."El Museo tiene una colección de material fílmico muy grande con lo que se venía trabajando y haciendo conservación y avanzamos bastante con ese tema pero fuimos incorporando los otros soportes del audiovisual, el magnético y el digital", señala Félix-Didier desde su experiencia de hace más de 15 años al frente de las institución dependiente de la Ciudad de Buenos Aires que hoy funciona en el barrio de La Boca.Cuenta que, que ahora está trabajando en el archivo de Canal 9,y montaron el laboratorio, lo que ya era un un desafío porque era incorporar algo nuevo.La infraestructura a la que accedieron "con un mecenazgo", les permitióPero era todo bastante nuevito cuando Cintia Mezza nos contactó con este proyecto".En ese punto indica que "significó un desafío poder gestionar un proyecto tan grande de digitalización, además para un tercero, lo que implica una responsabilidad distinta". Esto les sirvió "para poder organizar protocolos, un flujo de trabajo, pensar en buenas prácticas" porque, como señala, esto se puede hacer de modo casero", algo muy habitual hace un tiempo, pero "es difícil hacer entender que digitalizar para preservar no es lo mismo que una digitalización común y corriente. Hay ciertos recaudos que tomar, formas de preparar el material, y de realizar el trabajo", además de la "documentación que estuvo a cargo de las Fundación"."A nosotros nos sirvió para avanzar muchísimo en los protocolos de trabajo, desarrollo de buenas prácticas y en este posibilidad de sentirnos mucho más seguros en seguir trabajando con instituciones", algo que los pone en la posición de "llenar un vacío", desde una mirada integral del trabajo que no tiene un correlato a nivel nacional, según aclara crítica, porque "lamentablemente no existe un archivo nacional audiovisual" si bien el Archivo General de la Nación tiene su área audiovisual, está también la cinemateca del INCAA, pero no del modo integral concebido desde el museo.La plataforma web del Banquete Telemático a la que se accede desde www.fundacionfjklemm.org / seleccionado el enlace homónimo, posee a la fecha 20 programas emblemáticos ya disponibles, a los que se le irán sumando el resto. Cada capítulo tiene información sobre las temáticas que aborda, el año de emisión, quienes participan, y el detalle de los segmentos que lo conforman además de la música, la información suministrada por la ficha técnica, y el acceso a un trailer para luego solicitar el permiso de visionado por 48 horas.Por otro lado, lo interesante del material digitalizado que no puede exhibirse libremente por cuestiones de derecho de autor y copyright, es que se acompaña porsobre la temática elegida, algo que según Mezza irá creciendo en este espacio virtual como contenido relacionado y de libre acceso.La plataforma, permite buscar por temas, navegar por los programas o realizar búsquedas por tema y autor, por ejemplo.Sin embargo es un material audiovisual que no fue remasterizado, porque eso implicaba hablar de costos mayores, señalaron durante la presentación sobre un servicio gratuito que demora unas 24 horas, algo que también esperan automatizar para acelerar los tiempos de respuesta de acceso al material solicitado.Aprovechando el trabajo, durante estos meses elrealizará lade los Banquetes como parte de un programa público.