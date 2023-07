Adelantan el juicio oral por el caso de Tehuel de la Torre

Oscar Alfredo Montes y Luis Alberto Ramos son los dos detenidos por la desaparición del joven / Foto archivo: Cris Sille.

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo - Línea Histórica, junto a la mamá de Tehuel, había lanzado una campaña pública por el adelantamiento del juicio

El juicio oral por la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez en marzo de 2021 y por cuya causa dos hombres se encuentran detenidos, comenzará en julio de 2024 y se desarrollará durante la feria judicial, luego de que el Tribunal Oral cambiara la fecha de inicio del debate que estaba estipulado para agosto de 2027, informaron fuentes judiciales.En tanto, elque será juzgado el año próximo junto aAgustina Ponce, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, confirmó a Télam que el TOC adelantó el inicio del juicio oral para julio de 2024."El debate comenzará el lunes en el que arranque la feria judicial, los jueces entendieron que por la gravedad del caso, el 2027 era una fecha muy lejana", dijo la funcionaria nacional.Además, la particular damnificada y la fiscalía se opusieron a la prisión domiciliaria pedida por la defensa de Montes, por lo que el Tribunal rechazó el requerimiento del imputado y continuará preso.La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo - Línea Histórica, junto a la mamá de Tehuel, había lanzado una campaña pública por el adelantamiento del juicio.Ese reclamo contó con el apoyo del fiscal de la causa, Juan Pablo Caniggia, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y de los Ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la provincia de Buenos Aires.Tehuel de la Torre fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo del 2021, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad bonaerense de Alejandro Korn para ver a Luis Alberto Ramos (38), uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento., pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado.Sin embargo, su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Karina Guyot pidió su detención.Además de Ramos, fue apresado Oscar Alfredo Montes (47), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal le imputó inicialmente el mismo delito que al primer acusado: "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".En tanto, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mantiene una recompensa de 5.000.000 de pesos para quien pueda aportar información sobre el paradero del joven.Las personas que puedan suministrar datos que contribuyan a encontrar a Tehuel deben comunicarse telefónicamente al número de acceso rápido 134, correspondiente al Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia, del Ministerio de Seguridad.