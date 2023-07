La Legislatura porteña no mejoró la accesibilidad a personas con discapacidad

Hay 64.320.000 de pesos del presupuesto para el "Fondo de preservación, reparación, mejora y finalización de obras del Palacio".

A un año de la aprobación de un fondo especial para realizar un plan de obras de accesibilidad a la Legislatura porteña para las personas con discapacidad, el edificio permanece sin cambios y los dos ingresos y egresos aún representan un obstáculo para la movilidad ya que tienen escaleras de más de diez escalones y rampas eléctricas inseguras para sillas de ruedas.La realización de los trabajos para garantizar la accesibilidad al edificio parlamentario, que es Monumento Histórico Nacional, forma parte de un reclamo que hace años mantienen organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema y que, en 2022, se entusiasmaron con el anuncio de las autoridades de la Legislatura.El 14 de julio del 2022, 41 legisladores y legisladoras facultaron al vicepresidente primero Emmanuel Ferrario a utilizar la suma de 64.320.000 de pesos del presupuesto para el "Fondo de preservación, reparación, mejora y finalización de obras del Palacio".Este tipo de proyectos especiales para el mantenimiento edilicio fue instaurado durante la conducción del actual diputado nacional Cristian Ritondo y estaría destinado a "eliminar barreras para personas con discapacidad, y para dar bienestar a los empleados y visitas de la casa, mejorando la calidad y adaptando funcionalmente los espacios"."Cabe destacar que, a partir de una auditoría realizada por la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, y en base a varios requerimientos por parte de organismos de personas con discapacidad, surge la necesidad de realizar las obras pertinentes para que la Legislatura sea un espacio más inclusivo", argumentaba la medida.Puntualizaba entre las obras a ejecutar "tareas de accesibilidad en accesos y medios de elevación entre los que se contempla salvar los desniveles en los accesos al Palacio y mejorar los mecanismos de ingreso para personas con movilidad reducida" en los dos accesos habilitados de Perú 160 e Hipólito Yrigoyen 546.También mencionaba trabajos en los sanitarios del edificio priorizando los de las planta baja y principal ya que ambas constituyen los espacios en los que registran la mayoría de las actividades parlamentarias como las reuniones de las comisiones, las audiencias públicas y los actos de distintas temáticas.Según constató Télam en una recorrida, las obras anticipadas no fueron realizadas y los lugares que estaban contempladas dentro del plan de readecuaciones, como los sanitarios de ambos pisos y los puntos de entrada y salida del edificio, están intactos respecto del año pasado.Fuentes oficiales explicaron que "la Legislatura siguió todos los pasos y procesos que indica la ley", para lo que "hizo el proceso licitatorio y cumplió con las normativas que obligan a presentar los pliegos a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos de Nación y al Área de Protección Histórica porteña".Sin embargo, señalaron que si bien hubo empresas que se presentaron, "se desistió de la oferta, aludiendo a la crisis macroeconómica y cambiaria", por cual "se declaró fracasada la licitación".En una acta interna del 31 de mayo, a la que accedió Télam, quedó preadjudicado el plan de obras a la empresa Tala Construcciones SA con un presupuesto que ascendía de los más de 64.000.000 de pesos a los 100.163.000.María Rodríguez Romero, de la Fundación Rumbos Accesibilidad, expresó a Télam su enojo ante la falta de ejecución de estas obras que, dijo, piden desde 2017."Es indignante y una vergüenza porque si la Legislatura no puede tener un ingreso accesible, entonces qué se puede esperar del resto de los edificios públicos", lanzó, y agregó que desde hace seis años vienen presentando "propuestas sobre cómo consideramos que tienen que hacerse las reformas".En el caso del ingreso de Perú, donde hay una escalera de doce escalones, existe un sistema de rampa mecánica para sillas de ruedas "que es inseguro y representa un riesgo porque tiene un límite de peso"; y la entrada por Yrigoyen "tiene un desnivel de la vereda que no permite el acceso de manera autónoma".En coincidencia, el legislador de Unión por la Patria y presidente de la Comisión de Discapacidad, Juan Manuel Valdés, evaluó que "la falta de accesibilidad es una barrera que dificulta la participación ciudadana"."Faltan rampas en los ingresos, puertas más anchas para que circulen personas en sillas de ruedas, los ascensores no tienen señales sonoras. Tampoco hay intérpretes de lengua de señas argentina en las reuniones de comisión", enumeró.Y concluyó que "lo que sucede puertas adentro de la Legislatura es un fiel reflejo de lo que ocurre con la accesibilidad en toda la Ciudad de Buenos Aires".