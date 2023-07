Massa anunció créditos para el sector agrícola de Catamarca

El ministro de Economía y precandidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa / Foto: Prensa Economía

"La Argentina que soñamos es la de la esperanza y el desarrollo federal, frente aquellos que promueven el odio y la violencia" Sergio Massa

Jalil destacó "la mirada federal" del gobierno nacional en la inauguración de la Fiesta del Poncho El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, destacó la “mirada federal” del gobierno nacional y agradeció “la inversión en obra pública” en la provincia, durante la inauguración de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en la que participaron el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y su par de Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro.



"Tenemos dos funcionarias nacionales (Yanina Martínez, Secretaria de Promoción Turística de la Nación en Ministerio de Turismo y Deportes-Fernanda Ávila secretaria de Minería la Nación), y eso representa una mirada federal. No solamente en lo que significa ayuda, como las que nos da para esta fiesta el CFI, para los caminos, para las rutas, sino también tener funcionarias jóvenes en el gabinete nacional tiene que ver con la mirada federal de nuestro espacio político”, aseguró Jalil.



El gobernador destacó que “Catamarca tiene una muy buena administración fiscal y cuidamos mucho los recursos y eso nos permite poder tener esta fiesta”.



“Catamarca sigue creciendo de la mano del gobierno nacional y de la mano de todas los catamarqueños y catamarqueñas”, afirmó.



El mandatario invitó a los ministros nacionales a recorrer los distintos stands de la Fiesta, donde se muestra la cultura catamarqueña.



Finalmente, el mandatario recibió de las manos del ministro De Pedro la distinción 'Marca País Argentina' para la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.



Marca País Argentina es una política de Estado que busca posicionar a nuestro país en el contexto internacional mediante sus factores diferenciales, sus tradiciones, su cultura, sus productos, entre otros.



Es una herramienta de gran utilidad para la construcción de nuestra identidad.

