Lula retoma el programa para enviar médicos a zonas vulnerables

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó este viernes la ley del programa Más Médicos, que contratará este año 15.000 profesionales de la salud con salarios de unos 3.000 dólares para trabajar en lugares de alta vulnerabilidad social y geográfica, retomando así un plan que había eliminado el gobierno de Jair Bolsonaro y que es una de las políticas públicas de bandera del Partido de los Trabajadores (PT).El plan había sido instalado en 2013 por la entonces presidenta Dilma Rousseff, que convocó a extranjeros y al gobierno de Cuba para aportar médicos que trabajen en lugares donde los profesionales brasileños no iban, lo cual abrió una gran polémica nacional que terminó con la llegada de Bolsonaro en 2019, ya que decía que entre los cubanos había espías.Este año la prioridad son los brasileños, pero también los recibidos en el exterior. Según datos oficiales, médicos graduados en Bolivia, Paraguay, Cuba, Argentina y Venezuela se anotaron en los registros para sumarse al Más Médicos.El objetivo del programa lanzado por Lula es reunir a 28.000 profesionales de la salud para actuar en favelas, la selva amazónica, reservas indígenas, localidades rurales y en espacios de difícil acceso en 2.500 municipios, la mitad de los que componen el país."No imaginé que alguien fuera capaz de terminar con el Más Médicos", dijo Lula en la ceremonia de firma de la ley realizada en el Palacio del Planalto, en referencia a Bolsonaro, que hizo de este programa uno de sus bastiones discursivos, acusando a los 4.000 cubanos que trabajaron en lugares inhóspitos mediante un convenio con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de intentar diseminar el "comunismo" en el campo brasileño.El acto fue una gran celebración del Sistema Único de Salud (SUS), el programa de acceso libre y gratuito a la medicina que rige desde la Constitución de 1988 y es inspirado en el modelo sanitario británico."Ahora el programa Más Médicos llegó para quedarse", aseguró Lula, quien sostuvo que muchos países desarrollados deben tenerle envidia al SUS brasileño.“El SUS es nuestro. Solo tenemos que perfeccionarlo, mejorarlo y valorar a nuestros profesionales, desde el portero del hospital hasta el médico, para que la salud pueda cumplir su función de salvar vidas”, sostuvo el mandatario.Por otra parte, Lula también confirmó en el cargo a Nísia Trindade, la socióloga que es ministra de Salud, ante los rumores de que el bloque de derechas conocido como Centrao, que domina el Congreso, había pedido la cartera sanitaria a cambio de que ese sector exbolsonarista le sea fiel en la Cámara Baja."Hay ministros que no se cambian. Este ministerio es una elección personal del presidente, ella no es ministra de Brasil, ella es mi ministra", aseguró Lula en clave de negociación política, luego de que se anunciara que asumirá como ministro de Turismo Carlos Sabino, diputado exbolsonarista del derechista Unión Brasil, lo cual marca el ingreso del Centrao al gobierno luego de apoyar la reelección de Bolsonaro en octubre.La ministra de Salud informó que en el primer llamado abierto en marzo para las primeras 5.900 vacantes hubo un récord de inscriptos, 34.000.“Queremos un ministerio enfocado en Brasil, en su futuro, en superar la desigualdad y avanzar hacia un nuevo momento. Como ha dicho el presidente Lula, la conversación debe cambiar. La conversación ahora es desarrollar Brasil, de forma sostenible, hacia una sociedad más justa. Y para eso trabajaremos juntos, fortaleciendo el SUS”, dijo.El ministro de Educación, Camilo Santana, anunció en el acto un acuerdo para abrir más vacantes en las carreras de medicina de las universidades federales, donde se requiere un complicado proceso de admisión para los alumnos que buscan ser médicos y por el cual muchos desisten o intentan estudiar en forma gratuita y libre en Argentina, Bolivia o Paraguay.“En un pasado no muy lejano, la única persona que tenía derecho a ser médico, a ser ingeniero, era el hijo de un hombre rico que estudiaba en un colegio privado”, afirmó Santana, quien destacó que desde la primera gestión de Lula (2003-2010), con las nuevas políticas de acceso, Brasil comenzó a tener médicos de origen pobre y afrodescendiente por primera vez en la historia.La ministra Trindade aclaró que con esta nueva versión del programa los profesionales brasileños y extranjeros recibidos en el exterior tendrán "la posibilidad de una equivalencia justa de su título".La nueva ley permite a los profesionales graduados en el exterior un contrato de cuatro años y dentro de ese lapso deben dar el examen de equivalencias.