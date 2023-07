Lousteau dijo que Jorge Macri "incomoda" la Constitución

"En el tono de nuestro espacio político esas cosas no van", sostuvo el economista. Foto: Maximiliano Luna.

"Me parece muy cínico", dijo Lousteau en declaraciones al canal La Nación+, el mismo medio donde este jueves Jorge Macri sostuvo que "la campaña está entrando en un tono muy raro”

El senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JxC) Martín Lousteau expresó este viernes que la postulación de su competidor en la interna de la coalición, Jorge Macri, "incomoda la Constitución" de la Ciudad y calificó de "muy cínica" la postura que tomó el tres veces intendente de Vicente López sobre la renuncia de quien encabezaba su lista de legisladores porteños, Jorge Rinaldi. "Me parece muy cínico", dijo Lousteau en declaraciones al canal La Nación+, el mismo medio donde este jueves Jorge Macri sostuvo que "la campaña está entrando en un tono muy raro” y que percibe cierto mecanismo que apunta a “buscar información para ver correr el eje de la discusión”.El senador recalcó que pertenece a un "espacio político que repudia la xenofobia, transfobia, antisemitismo y odio racial" y resaltó que "no conocía los videos" en los que Rinaldi tenía expresiones discriminatorias.Lousteau consideró que Rinaldi "construyó un perfil político a partir de hacer un programa que decía cosas y juntaba seguidores" y que Macri "lo fue a buscar", pero luego "se empezó a ver" lo que eran las polémicas expresiones del exprecandidato."En el tono de nuestro espacio político esas cosas no van", sostuvo el economista.El senador radical también hizo alusión a las impugnaciones -ahora rechazadas- que realizaron en la Justicia los precandidatos al Ejecutivo por el FIT, Vanina Biasi, y el dirigente Eugenio "Nito" Artaza, quienes consideraban que no cumple con el requisito de tener una residencia no menor a cinco años en el distrito tal como lo dispone, a su entender, el artículo 97 de la Constitución porteña."Jorge Macri dice que su candidatura me incomoda. Yo creo que la candidatura de él incomoda a la Constitución", disparó Lousteau. En ese sentido, también le espetó que "en este espacio y esta ciudad" nunca hubo "grises constitucionales en beneficio personal"."De hecho lo señalamos en otras provincias cuando algunos gobernadores apelan al gris constitucional", recordó en referencia a las decisiones de la Corte Suprema en la previa de los comicios de Tucumán y San Juan.El Tribunal Superior de Justicia porteño resolvió este viernes rechazar las impugnaciones presentadas a la precandidatura dentro de la interna de Juntos por el Cambio (JxC) a jefe de Gobierno de Jorge Macri en una resolución que tomó la recomendación del Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques.En un fallo dividido, el máximo tribunal desestimó los recursos presentados por la precandidata al Ejecutivo por el FIT Vanina Biasi y el dirigente Eugenio “Nito” Artaza, quienes apelaron la determinación del Tribunal Electoral porteño que no hizo lugar a su demanda original.