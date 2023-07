Los Pumas juegan ante Australia, por el primer triunfo

Los Pumas viene de caer en el debut del Rugby Championship ante All Blacks en Mendoza | Foto: Alfredo Ponce

, se medirá este sábado frente a su par de, en encuentro correspondiente a la segunda y penúltima fecha del torneo, en el que participan también las otras potencias del hemisferio como Sudáfrica y Nueva Zelanda.El partido se disputará desde las 6,45 hora argentina en el Comm Bank Stadium de Sidney y será dirigido por el árbitro Jaco Peyper, de Sudáfrica, con televisación a cargo de ESPNTambién este sábado, pero desde las 4.05 de Argentina, los All Blacks neocelandeses recibirán a los Springboks sudafricanos, en el Mt. Smart Stadium, de AucklandLos Pumas cayeron categóricamente en su debut frente a Nueva Zelanda por 41-12, en cotejo disputado la semana pasada en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.Previamente, Sudáfrica, vigente campeón del mundo, superó a Australia por 43-12, en duelo de la primera fecha realizado en Pretoria.Con estos resultados, la tabla quedó encabezada por Sudáfrica y Nueva Zelanda con cinco puntos, mientras Argentina y Australia tienen cero.El seleccionado argentino deberá mejorar en el aspecto defensivo (los All Blacks marcaron 7 tries), ser preciso en el manejo de la pelota y más efectivo en las posiciones fijas, además de buscar variantes ofensivasEl equipo del DT Michael Cheika presentará cuatro modificaciones en la formación inicial ante los 'Wallabies' australianos. Se producirá el debut del wing mendocino Rodrigo Isgró, integrante de Los Pumas '7 que reemplazará a Sebastián Cancelliere.Además, el ala rosarino Jerónimo De la Fuente entrará por Matías Moroni, mientras que el pilar Francisco Gómez Kodela irá por Lucio Sordoni y el tercera línea Santiago Grondona ingresará por Rodrigo Bruni, respectivamente.Asimismo cambiarán de posición en el campo Juan Manuel González, que pasará a desempeñarse como octavo, y Lucio Cinti, que se ubicará como centro.El banco de suplentes lo integrarán Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Eduardo Bello, Lucas Paulos, Bruni, Lautaro Bazán Vélez y Nicolás SánchezEl entrenador del seleccionado australiano, Eddie Jones, confirmó el equipo titular, con cinco cambios. La baja más saliente es la de su capitán Michael Hooper, quien será reemplazado por James Slipper.Las demás modificaciones son los ingresos de Richie Arnold en la segunda línea, Mark Nawaqanitawase como wing, el ala Jared Holloway el centro Samu Kerevi.El banco de suplentes lo integrarán Jordan Uelese, Angus Bell, Pone Fa'amausili, Matt Philip, Rob Leota, Josh Kemeny, Tate McDermott y Carter GordonLos seleccionados de Australia y Argentina se midieron en 39 oportunidades, Los Pumas vencieron en siete oportunidades, Australia alcanzó 28 éxitos e igualaron en tres oportunidades.Durante el último enfrentamiento que disputaron en San Juan, Los Pumas derrotaron a los Wallabies por 48-17 alcanzando -de este modo- el triunfo más amplio en el historial.James Slipper (capitán), David Porecki y Allan Alaalatoa; Richie Arnold y Will Skelton; Jed Holloway, Fraser McReight y Rob Valetini; Nic White y Quade Cooper; Marika Koroibete, Samu Kerevi, Len Ikitau y Mark Nawaqanitawase; Tom Wright. Entrenador: Eddie JonesEmiliano Boffelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Juan Martin González, Santiago Grondona y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.Arbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)Asistentes: James Doleman (Nueva Zelanda) y Marius Jonker (Sudáfrica)Cancha: Comm Bank Stadium (Sidney, Australia)Horario: 6,45 (hora argentina)TV: ESPN