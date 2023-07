Marcos Rojo entrenó con el plantel de Boca

, se presentó esta mañana a entrenar en el predio de Ezeiza tras regresar el jueves por la tarde de Miami, en donde realizo un tratamiento médico especial, práctica en la que Nicolás Figal jugó en lugar de Bruno Valdez, en el único cambio por ahora en el equipo que el domingo visitará a Gimnasia en La Plata.Rojo, quien viene de tratarse en Estados Unidos por haber tenido dos desgarros consecutivos en 20 días, arrancó la jornada en el gimnasio y luego se movió aparte en una de las canchas del complejo que el club de la Ribera tiene en Ezeiza.El ex Manchester United estuvo diez días en Estados Unidos, en medio del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. En Miami, Rojo visitó al preparador físico César Murillo, quien en su cuenta de Instagram muestra haber preparado a los futbolistas Paulo Dybala, Paul Pogba y Juanfer Quintero.El preparador físico mostró en sus redes sociales el trabajo del futbolista y eso fue reprobado en su Instagram por el jefe médico de Boca, Jorge Batista, quien no va todos los días al predio, pero hoy se hizo presente.El último parte médico de Boca, que confirmó la lesión muscular grado 1 en el gemelo de la pierna izquierda del defensor surgido en Estudiantes de La Plata, viajó a Miami el 30 de junio, por lo cual lleva dos semanas de evolución y ya podría sumarse de a poco a los entrenamientos con sus compañeros.Aunque en su caso, por la inactividad que tuvo tras la operación en la rodilla en octubre pasado, y la reincidencia en la lesión muscular, puede que a Rojo lo lleven más despacio de lo normal.La idea es prepararlo para los octavos de final de la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay, que se jugarán el 2 y el 9 de agosto en Montevideo y Buenos Aires, respectivamente.En cuanto al posible equipo para jugar en el Bosque platense ante Gimnasia este domingo, hoy el técnico Jorge Almirón realizó la primera práctica de fútbol de la semana.El once que paró hoy el DT formó con Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Cristian Medina, Alan Varela, Valentín Barco; Miguel Merentiel y Luis Vázquez.La única variante por ahora, respecto del equipo que viene de vencer por 1 a 0 a Huracán de local, sería el regreso en la defensa de, quien ya cumplió su fecha de suspención por haber llegado a las cinco amonestaciones, en reemplazo del paraguayo Bruno Valdez.El resto del equipo se mantendría igual de no mediar volantazos de último momento, con la presencia nuevamente del doble nueve compuesto por Miguel Merentiel y Luis Vázquez. En tanto, Darío Benedetto jugó para los suplentes en la práctica de hoy y estaría en el banco de suplentes, igual que ante el "Globo", cuando entró unos minutos en la parte final.En cuanto al mercado de pases del segundo semestre, Boca tiene acordadas en gran parte las incorporaciones de Lucas Janson, de Vélez; y Lucas Blondel de Tigre.El delantero del Fortín firmaría un contrato de cuatro años y el monto de su pase estaría cercano a los 3 millones de dólares.En cuanto al marcador de punta derecha del "Matador" de Victoria, llegaría por su cláusula de salida, que es de 1.800.000 dólares, también por un contrato por cuatro años.Es de recordar que Tigre todavía le debe a Boca 2.500.000 dólares por el cincuenta por ciento del pase de Mateo Retegui.De concretar en breve ambas transferencias, Boca irá en la búsqueda de un marcador central y de un volante. Y ambos juegan en el fútbol argentino.Por el lado de la "novela" de la posible llegada de Edinson Cavani, quien participa de la pretemporada del Valencia, se sabe que el delantero uruguayo estaría resolviendo su desvinculación del club español, en donde le queda un año más de contrato.Como señal de que su ciclo en el club de la "naranjita" está terminado, la tapa de "Superdeporte", un diario de la ciudad valenciana, tituló "Problemón". En la bajada, afirma que "Cavani se ha convertido en menos de un año en una carga económica y deportiva por su elevada ficha y su pobre rendimiento en el campo"."El Valencia está dispuesto a darle carta de libertad si perdona el año que le quede. Boca Juniors le motiva y se perfila como una posible solución", agrega el medio español.Por lo pronto, el "Xeneize" ya tuvo un acercamiento con Cavani, aunque desde el predio de Ezeiza intentan no hablar de la situación hasta que no se termine la desvinculación del futbolista con el Valencia, para evitar quedar expuestos en caso de que nuevamente el uruguayo cambie de parecer, eligiendo otro destino o tome otra decisión.