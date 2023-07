El Tribunal Superior de Justicia porteño habilitó la candidatura de Jorge Macri

En disidencia, la jueza Alicia Ruiz hizo lugar "a los recursos interpuestos" y votó por "revocar la sentencia del Tribunal Electoral. Foto: Prensa.

El Tribunal Superior de Justicia porteño resolvió este viernes rechazar las impugnaciones presentadas a la precandidatura a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Jorge Macri, en una resolución que tomó la recomendación del Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques. En un fallo dividido, el máximo tribunal desestimó los recursos presentados por la precandidata al Ejecutivo por el FIT, Vanina Biasi, y el dirigente Eugenio "Nito" Artaza, quienes apelaron la determinación del Tribunal Electoral porteño que no dio lugar a su demanda original.En rigor, se presentaron tres impugnaciones ante el Tribunal Electoral a la precandidatura de Jorge Macri por no cumplir el precandidato con el requisito de una residencia no menor a cinco años en el distrito tal como lo dispone, a su entender, el artículo 97 de la Constitución porteña.El artículo 97 dice: "para ser elegidoPara los jueces del TSJ Inés Weinberg, Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi las apelaciones fueron consideradas "inadmisibles", por lo cual evaluaron que Jorge Macri cumple con las condiciones para presentarse en las elecciones primarias de Juntos por el Cambio el próximo 13 de agosto.En disidencia, la jueza Alicia Ruiz hizo lugar "a los recursos interpuestos" y votó por "revocar la sentencia del Tribunal Electoral y declarar que Jorge Macri no cumple con los requisitos estipulados en el artículo 97 de la Constitución local para postularse al cargo de Jefe de Gobierno". Este miércoles, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Mahiques dictaminó que sean desestimadas las impugnaciones a la precandidatura a jefe de Gobierno porteño de Macri en una resolución dirigida al Tribunal Superior de Justicia.