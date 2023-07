Se negaron a declarar los dos útimos detenidos por el crimen del comerciante de Padua

Jonatan Ricardo González (30), alias "Monarca", y de Brigado Achucarro González de (32), los dos últimos detenidos por el hecho.

Excarcelaron a uno de los detenidos

El crimen de Izzo

Los últimos dos detenidos como acusados del crimen de Gabriel Izzo, el comerciante asesinado a balazos el 9 de junio pasado durante un asalto cometido en su casa de la localidad bonaerense de San Antonio de Padua, durante el cual fue herida de gravedad su esposa, se negaron a declarar y permanecerán en prisión, informaron fuentes judiciales.Se trata de(30), alias "Monarca", detenido el jueves en una vivienda de Pilar, y dede (32), quien fue capturado en el barrio porteño de Barracas, quienes se negaron a declarar ante los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, de la Unidad de Instrucción Fiscalía (UFI) 5 de Morón.Los voceros detallaron que a "Monarca" los investigadores lo ubican -en base a imágenes de cámaras de seguridad- bajando del auto Volkswagen Gol Power que empleó la banda criminal para llegar hasta la casa de Izzo, y luego ingresando al domicilio.En tanto,Tras la diligencia judicial, los detenidos fueron alojados en la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones de Morón, a la espera de la resolución de sus situaciones procesales.En tanto, los investigadores continúan con la búsqueda de los prófugos Diego Eduardo Correa (25) y Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza (30), quienes tienen alerta roja de Interpol, agregaron las fuentes.Días atrás, el juez de Garantías 2 de Morón, Ricardo Fraga, resolvió excarcelar a uno de los hombres que habían sido detenidos inicialmente en el marco de la causa,, luego de que la fiscalía no pudiera reunir elementos de cargo que lo ubicaran en la escena de los hechos.En tanto, además de los apresados, se encuentran bajo arresto(49), sindicado como quien manejaba el auto Volkswagen Gol gris en el que la banda llegó hasta la casa de Izzo, y Walter Rodríguez Sierra (53), apodado "El Uruguayo", dueño de ese vehículo.Las fuentes informaron queEl crimen de Izzo fue cometido el viernes 9 de junio a las 4.20 en una casa de la calle Italia 1.077, a pocas cuadras del centro de la estación de trenes de San Antonio de Padua, donde el comerciante y dueño de un aserradero, vivía con su esposa Petinari, hija del propietario de una empresa dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras y semirremolques en Merlo.De acuerdo con la pesquisa,Otros dos, en tanto, se quedaron en el auto y en la vereda, por lo que todos ellos fueron captados por las cámaras de seguridad del barrio.Según las fuentes, Izzo se despertó al escuchar ruidos y agarró dos armas de su propiedad que guardaba en su habitación -una pistola Bersa calibre .40 y un revólver .38- con la que salió de la habitación para ver qué sucedía.En esas circunstancias,La víctima también disparó, aunque sólo con el revólver, ya que la pistola se le trabó y aparentemente no alcanzó a herir a nadie, añadieron los voceros.Izzo fue impactado por cuatro proyectiles y murió en el lugar a raíz de las lesiones de bala y también de arma blanca que los delincuentes le provocaron, mientras que su esposa fue apuñalada y golpeada.Días después del crimen, fue detenido Rodríguez Sierra, quien figura como titular del vehículo Gol utilizado en el hecho, aunque declaró que se lo había vendido a Mac Dougall y que no había realizado la transferencia.El auto, que quedó filmado por cámaras de seguridad municipales, fue hallado precisamente frente al local comercial perteneciente a Rodríguez Sierra, una pizzería en la que se hallaron armas de fuego y objetos presuntamente robados a Izzo y a su mujer.