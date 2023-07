Un libro reivindica el trabajo de los diseñadores gráficos argentinos

Foto: Victoria Gesualdi

El libro “Diseño Gráfico argentino 2000-2020”, deque reúne el trabajo de casia lo largo de esos veinte años, se propone destacar no solo la producción editorial, sino de identidad corporativa, infografías, afiches, identidad cultural, discos, webs, videos, animación gráfica de tv, sino también reivindicar al diseño para mejorar los procesos de la comunicación “y generar alegría”.. Las pocas que hay son internacionales (e incluyen solo a dos o tres argentinos) o sino históricas o genéricas”, explica el autor en entrevista con Télam.Muggeri, que tiene más de 30 años de carrera, trabajó en el área de diseño de los diarios Perfil, Clarín, fue responsable de la imagen de los festivales Sonar, Southfest, Moonpark y Creamfields, y dirigió trabajos editoriales y digitales de la Fundación Telefónica, Fundación Proa y Colección Amalita, Malba y CCK. En 2022 fue elegido por la Fundación Konex como uno de los cinco diseñadores destacados entre 2012 y 2021.En 2019 lanzó el libro “Muchos días felices”, en el que más de 45 personalidades del arte, la cultura, la música, el diseño, y el periodismo, entre las que se destacan Sandra Mihanovich, Ana Torrejón, Edgardo Cozarinsky, Diana Bellesi, Camila Sosa Villada, rescatan un día feliz de su vida a través de una imagen..“Los primeros 20 años del siglo -precisa Muggeri sobre su nuevo libro- fueron especiales porque el avance tecnológico y los cambios en la comunicación gráfica se modificaron a mucha velocidad y me parecía bueno dejar registro de lo producido en el país durante esos años. Y también me interesaba rescatar los procesos de diseño por lo que cada diseñador cuenta una particularidad de alguno de los trabajos seleccionados”.Así, en una exhaustiva y creativa curaduría, aparecen trabajos y testimonio de diseñadores como, estudios de diseño de tipografías, de afiches vinculados a los derechos humanos y en espacios de arte.“Como toda selección o antología, puede considerarse un capricho. Pero las ausencias, que siempre pueden ser subrayadas, están bien representadas por diseñadores o estudios que dan cuenta de determinado interés, de las derivas posibles. No es un solo listado de nombres. Es un catálogo de trabajos que me inspiraron y que, no tengo dudas, inspirará a otros. ¿Son los mejores en lo suyo? Muy probablemente.”, describe el autor.En una de las introducciones, el rector de la carrera de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA),, dice que el libro “no se trata solamente del recorrido alegre y placentero por la belleza de las imágenes” sino que también propone “imaginar una problemática detrás de cada solución. (...) Recrear un proceso, un recorrido, una secuencia, un camino".¿A qué problemática, según Muggeri, respondieron los diseñadores durante esos veinte años? “Al mundo tecnológico, al cultural y al económico, que encontraron en el diseño nuevas lógicas de organización., y favorecer el acceso a una calidad de vida más plena y mejor para una mayor cantidad de personas. En este sentido, en esos años la durabilidad de una marca o una identidad se fue modificando con respecto a los preconceptos que teníamos en el siglo pasado. Todo es más dinámico”, reflexiona el autor.“Sí podemos decir que luego de la crisis económica de los primeros 2000, hubo una reactivación hacia 2005. Y como el diseño está ligado al proceso económico, hubo una etapa de más producción hasta 2016, cuando nuevamente la crisis económica volvió a complicar el panorama, más allá de los cambios o dinámicas en las plataformas en donde el diseño tiene mayor participación.”.El libro, que fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, tendrá una presentación el jueves 4 de agosto a las 18:30 horas en Colección Amalita (Olga Cossettini 141, CABA) de la que participarán Lo Bianco y la poeta Andy Nachón, además de un diálogo entre el autor y su colega Ros, con la moderación de Ángeles Zamblera, de la fundación IDA.“Quienes compren el libro ese día tendrá un precio especial”, anticipó el autor, quien está trabajando en una “gira universitaria” porque “me interesa que llegue en forma directa a quienes están eligiendo el diseño como carrera, ya que me parece les será una herramienta útil para conocer más sobre lo que está sucediendo actualmente y además van a tener un conocimiento de distintxs profesionales. La idea es ir siempre acompañado por algunx participante del libro para no solo hablar del libro sino también del trabajo profesional”.Las conversaciones que está teniendo Muggeri para esta serie de presentaciones son con Mendoza, San Juan, Salta, Oberá (Misiones), Rosario (Santa Fé), Río Grande (Tierra del Fuego) y en Córdoba. Se puede seguir la agenda de presentaciones actualizadas en http://diseñograficoargentino.fabianmuggeri.com/