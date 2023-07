Putin "está de acuerdo" en prolongar el pacto de exportación de cereales

Rusia reclama el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos / Foto: Archivo.

"Espero que con esta carta aseguremos la extensión del corredor de granos" Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía

"Nos estamos preparando para recibir al señor Putin en agosto", anunció Erdogan / Foto: Archivo.

Rusia se queja de que su sector agrícola se ve afectado por las sanciones de Occidente / Foto: Archivo.

Las condiciones del acuerdo

Erdogan aseguró que Putin "está de acuerdo" en prorrogar el acuerdo de exportación de cereales / Foto: Archivo.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró este viernes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "está de acuerdo" enen el Mar Negro que expira el lunes."Nos estamos preparando para recibir al señor Putin en agosto y estamos de acuerdo en la extensión del corredor de cereales en el Mar Negro", dijo Erdogan al salir del rezo de los viernes, replicó la agencia de noticias AFP.El mandatario turco contó que había hablado con Putin, sin precisar cuando, y también se refirió a una carta que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, mandó al dirigente ruso para pedirle su aprobación."Espero que con esta carta, con nuestros esfuerzos conjuntos y los de Rusia", agregó Erdogan.El acuerdo expira el lunes a medianoche de Estambul (18 en la Argentina). Putin había expresado mensajes contradictorios sobre su voluntad de renovarlo.En la carta que envió Guterres a Putin en miércoles pasado, se esboza "una propuesta destinada a armonizar la vital implementación adicional del memorando de entendimiento con la necesidad clave de mantener operativa la Iniciativa del Mar Negro", según explicó el representante de la ONU ayer en una conferencia de prensa.En el texto también destacó la importancia de, una de las principales preocupaciones expresadas por Moscú, y al mismo tiempo permitir el flujo continuo de granos ucranianos a través del Mar Negro.Rusia se queja en particular de que su sector agrícola, uno de los que más produce en el mundo, se ve afectado por las sanciones adoptadas por Occidente, que "bloquean las exportaciones agrícolas rusas".A su vez,, incluyendo la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema Swift y la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento.También reclama el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.Además, pide que se reactive un conducto que lleva amoníaco desde Togliatti, en Rusia, a la sureña ciudad portuaria ucraniana de Odesa, sobre el mar Negro, que no está en funcionamiento por la guerra.Rusia insiste en que estas condiciones no se cumplen, mientras se le exige que cumpla con lo pactado.Además, a principios de junio,y acusó a Ucrania de haberlo hecho. Ucrania lo rechazó y acusó a su oponente.El Kremlin dijo que el atentado al conducto de amoníaco Togliatti-Odesa amenazaba con tener un "impacto negativo" en las negociaciones para prolongar el acuerdo de exportación de cereales.