Ya hay más de 1200 ballenas en el área de la Península Valdés

Los investigadores en los sucesivos informes aclaran que solo se cuentan las ballenas para identificar individuos, en particular hembras con crías recorriendo la línea de la costa. Foto: Maxi Jonas.

La ballena franca austral llega a la zona de Península Valdés en los últimos días de abril y permanecen hasta octubre. Foto: Maxi Jonas.

En la zona realizan el ciclo vital de reproducción, cría y adiestramiento de los ballenatos Foto: Maxi Jonas.

El primer, sobre el extremo noreste del Chubut, reportó, según el informe que se conoció este viernes."Es una cifra alentadora teniendo en cuenta que los arribos comenzaron en abril y todavía siguen llegando", indicó elal que tuvo acceso Télam.Este laboratorio del, precisó que hay 498 individuos solitarios y 99 que integran grupos de cópula, pero el dato más positivo que aportó en vista al crecimiento de la población es que se contabilizaron 320 crías con sus respectivas madres, es decir 640 en total de ese grupo.Las cifras son alentadores toda vez que el año pasado el primer trabajo, similar al que se realizó ayer, arrojó un total de 1.031 ballenas, es decir que en esta temporadaOtro dato comparativo que sirve es el que brindó el año pasado el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), al reportar que "durante el relevamiento anual de foto-identificación en Península Valdés, realizado entre el 31 de agosto y 2 de septiembre del 2022, se registraron 1.420 ballenas francas, el máximo número de individuos observados en 51 años de estudios", lo que podría superarse en esta temporada.Los investigadores en los sucesivos informes aclaran que solo se cuentan las ballenas para identificar individuos, en particular hembras con crías recorriendo la línea de la costa, y no es un censo para relevar todos los animales.La ballena franca austral llega a la zona de Península Valdés todos los añosEn la zona realizan el ciclo vital de reproducción, cría y adiestramiento de los ballenatos para luego emprender un extenso viaje por aguas abiertas en procura de alimentos.Las medidas de protección de la especie "ballena Franca Austral" (Eubalaena australis) tuvieron como resultado un gran crecimiento de la población que no solo se divisa en los golfos internos de la península sino en una extensión de casi 700 kilómetros de costa que van desde la desembocadura del río Chubut hasta la zona sur de Río Negro, pasando por el contorno de los golfos internos de Península Valdés.