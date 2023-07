"Sudamérica a flote", una historia sobre el Astillero Río Santiago

, documental dirigido por, narra una historia del Astillero Río Santiago, ubicado en la localidad de Ensenada, a orillas de la provincia de Buenos Aires.En Julio de 2004, el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, le encargó al Astillero una serie de buques petroleros para la empresa estatal PDVSA. De ese acuerdo nació el “Eva Perón”, un barco de última generación único en su estilo. Los cambios de gobierno en los países de nuestro continente, sobre todo desde el año 2015, hicieron que el buque nunca saliera de su lugar de construcción, a pesar de estar totalmente terminado.Sobre esta realización y su próximo estreno este viernes, a las 17 horas (en el Polideportivo Municipal de Ensenada, calle Ortiz de Rosas 11),, la coordinadora del programa Memoria y Cultura del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, impulsor de este film para el proyecto Memorias del río, explicó cómo surgió esta realización."La idea del documental Sudamérica a Flote es parte de un proyecto que se llama Memorias del Río. Camilo Cagni, uno de los directores, vino con una propuesta sobre el astillero y nosotros creímos que era muy importante rescatar la idea de las construcciones culturales colectivas de la zona ribereña y, por eso, generamos este proyecto. El documental recupera la historia testimonial de la construcción del buque ´Eva Perón´ que llevó a cabo el astillero Río Santiago a fin de visibilizar la cultura y la identidad portuaria de la provincia de Buenos Aires luego que en el año 2004, el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez, anunciara en Ensenada la construcción de un buque carguero para la Armada Venezolana que llevaría el nombre ´Eva Perón´ y otro, el ´Juana Azurduy, que se está terminando de construir", señaló Mercader- Estos buques representaban y representan la coordinación regional, con el fin de un proyecto claro de una patria grande, libre, justa y soberana. El proyecto se vio frenado un poco por los avances de otras fuerzas políticas y, también, por Estados Unidos que dispuso un bloqueo que no permite que el buque pueda llegar a Venezuela. Hoy, a 70 años de la fundación de Astillero, resulta importante para nosotros rescatar y reanudar este proyecto, que no constituye solo una aspiración política, sino también el hecho concreto de retomar el emprendimiento como parte de nuestros derechos como sociedad y como auténticos sujetos de derecho. Es muy importante señalar que para ser sujeto de derecho primero hay que ser, y ser se demuestra no solamente con la mirada de uno mismo sino con la mirada de los otros, cuando esto está puesto en valor desde la acción.Desde ese lugar, rescatamos el compromiso de los trabajadores del astillero y cómo ha sido esta construcción, cómo la han llevado a cabo y cómo ellos también anhelan tener un lugar que en algún momento tuvo 6.000 empleados, que pueda producir no solamente para acá, sino para afuera, un astillero que tenga garantizado el trabajo sin la amenaza del cierre. Por eso lo ponemos en valor, porque durante estos últimos años, sobre todo cuando se lanzan las candidaturas de otras propuestas políticas, se ve amenazado este gran lugar, este gran espacio tan lleno de trabajadores que ponen fuerza y corazón para generar algo que tiene que ver con esto, con un encuentro latinoamericano.- Se hizo gran parte en el río y en astilleros. Tiene, también, imágenes de archivo y se cruza con la historia entramando contexto con los acontecimientos que fueron surgiendo durante la realización del buque. En este documental está la mirada de dos de sus trabajadores, representantes gremiales, y la mirada y relato de Mario Secco, que cuenta como llega Chávez con Néstor a Astilleros para el encargo de los busques. Narrando cuál era el contexto político en el plano latinoamericano.En este programa estamos convencidas y convencidos en que la razón del resurgimiento del pasado y sus acontecimientos no reside en eso mismo, sino en las ideas que devienen de ello y las nuevas formas de percibirlo en el presente. Esto nos permite revisar y repensar lo que se instala, sobre todo lo que se instala en los peores momentos de la historia y dar lugar a transformarnos para lograr presentes mejores en materia de derechos.El diálogo entre los trabajadores y con Mario Secco es algo que habla de la dignidad, del trabajo, de la empatía de quienes quieren esa libertad y esa independencia latinoamericana que permita el trato entre hermanos. Habla de los sueños de un pueblo con justicia, con equidad y con soberanía. Dialogan sobre los recuerdos de lo que se pudo y se vuelve a añorar. Hablan de la tecnología y el cariño que tiene este trabajo en cada pedacito de estos buques.