Juicio por abuso sexual: Kevin Spacey negó los hechos y habló de una "torpe insinuación"

En su declaración, el actor admitió que, en ocasiones, era promiscuo y tenía encuentros sexuales casuales e indiscriminados / Foto: AFP

El juicio en Inglaterra es el último de una serie de denuncias contra Spacey que comenzó en 2017/ Foto: AFP

El actor estadounidense Kevin Spacey se definió este viernes comoy admitió que pudo haber hecho algunaal declarar por segundo día consecutivo ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, en el juicio que enfrenta porpresuntamente cometidos contra cuatro hombres entre 2001 y 2013.En su exposición, el laureado actor, de 63 años, dos veces ganador del premio Oscar de la Academia de Hollywood por los filmes "Belleza americana" y "Los sospechosos de siempre" y también multipremiado por la serie "House of Cards",Estos cuatro hombres que acusan al actor Kevin Spacey de mala conducta sexual, que según la ley británica tienen derecho al anonimato permanente, ya han presentado sus respectivos testimonios detallando sus interacciones con el actor.El juicio en Inglaterra es el último de una serie de denuncias contra Spacey que comenzó en 2017, con las afirmaciones del actor Anthony Rapp sobre hechos de abuso sexual en la década de 1980.Durante la mañana del viernes, al responder las preguntas de la fiscalía, Spacey se definió como "una persona afectuosa" y señaló, al referirse a las afirmaciones de uno de los denunciantes, que "seguramente interpretó mal las señales" cuando presuntamente le agarró la entrepierna.La fiscal Christine Agnew indagó sobre su supuesto comportamiento al encontrarse por primera vez con hombres, y Spacey negó utilizar habitualmente lo que se denomina, manifestó su oposición a este término y aseguró que él es "una persona afectuosa" que tiende a abrazar a la gente al conocerla, según consignó la cadena de televisión Sky News.Calificó sus encuentros con otros dos denunciantes como "interacciones consentidas" y declaró: "Si fueron más allá de lo que querían, no me lo dijeron".En relación a las acusaciones de uno de los cuatro denunciantes, quien alega que Spacey le proporcionó un abrazo "incómodo", le besó el cuello y posteriormente le agarró la entrepierna, el actor reconoció que pudo haber hecho una "torpe insinuación", pero negó rotundamente cualquier agresión sexual., insistiendo en que cualquier contacto con el hombre no fue un "agarrón" o "manoseo", sino un "toque suave".