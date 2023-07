Cuáles son los horarios en los que estarán restringidos los camiones este fin de semana

Restringen la circulación de camiones por las rutas nacionales y provinciales con destinos turísticos.

Foto: Leo Vaca.

Excepciones

Recomendaciones para conductores

Por el comienzo de las vacaciones de invierno, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso para este fin de semana lacon destinos turísticos, con el objetivo de facilitar el desplazamiento y prevenir siniestros de tránsito.Están alcanzadas por esta disposición lasPanamericana, del Oeste, Riccheri y Buenos Aires-La Plata, y otras cincobonaerenses.La medida comenzaráa las 18 y hasta las 20:59, continuará elde 7 a 9:59 y elpara facilitar transitabilidad y evitar siniestros viales, a su vez se efectuarán controles de alcoholemia, de velocidad y la verificación técnica vehicular (VTV).En la, la restricción será desde el kilómetro 40,5 del Ramal Buenos Aires-Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires-La Plata hasta el Km 400 (Camet); y en la ruta provincial 11, desde la intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km 537 (Chapadmalal).En lano podrán circular camiones de gran porte desde la Rotonda RP Nº 10 (Prolongación Av. 66 - La Plata) hasta la intersección con RP Nº 11 (Pipinas) y por la ruta 56, desde su intersección con la RP Nº 11 (General Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (General Madariaga).En lala restricción operará desde el Distribuidor de Tránsito con RP Nº 2 (Dolores) hasta Intersección con RP Nº 11 (Esquina de Crotto) y en la ruta provincial 74, desde su intersección con la RP Nº 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP Nº 11 (Pinamar).Losestarán a cargo de agentes de la ANSV, Gendarmería Nacional y Policía de las diferentes provincias coordinado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.Además, la CNRT reforzará los controles en la terminales de micros de larga distancia.Estánde la medida los transportes de leche cruda de tambo, de animales vivos, de medios de comunicación, de atención de emergencias, asistencia de vehículos accidentados.En tanto, no están incluidos los camiones cisterna de traslado de combustibles y gas natural comprimido, transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, como así también, gases transportados a particulares para asistencia sanitaria domiciliaria, transportes de medicina y transporte de residuos sólidos urbanos.Las autoridades viales recomiendan a los conductores circular con las luces bajas encendidas, la VTV actualizada, respetar las velocidades máximas y mínimas, usar el cinturón de seguridad, no sobrepasar a otro vehículo con presencia de doble línea amarilla.Asimismo, recuerda que los niños menores de 12 años deben viajar el asiento trasero correctamente sujetados, y los conductores deben haber dormido y descansado antes de emprender un viaje, y no haber bebido alcohol.