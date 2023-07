Terminaron los encierros de San Fermín con un total de 35 heridos

Los encierros en Pamplona

Seis personas resultaron heridas este viernes en el último encierro con toros bravos deen, en el norte de España, elevando ael total dede las fiestas de 2023."Tenemos cinco traslados" al hospital en este encierro con toros de la famosa ganadería Miura, ninguno por herida de asta de toro, dijo a la prensa Marta Martín, del Hospital Universitario de Navarra.Un sexto corredor fue atendido en la enfermería de la plaza de toros de Pamplona, informó un portavoz de la Cruz Roja.De los heridos trasladados al hospital,, añadió, uno "con contusión torácica" y otro con "traumatismo cranoencefálico", precisó Martín.Estos seis heridos se añaden a los 29 que tenía contabilizados hasta el jueves el gobierno regional de Navarra, ninguno grave, elevando a 35 el total de heridos en los encierros de Pamplona en 2023, según consignó la agencia de noticias AFP.La herida más espectacular la tuvo un holandés de 58 años, que sufrió una cornada leve en el escroto.Los encierros con toros son uno de los momentos culminantes de las fiestas patronales de verano en toda España, siendo los más conocidos los de San Fermín, que se hicieron famosos en el mundo por la novela de Ernest Hemingway "Fiesta" ("The Sun Also Rises"), de 1926.En los encierros pamploneses, que arrancan a las 8 (3 hora argentina),, donde serán lidiados por la tarde, en algo más de dos minutos y acompañados por cientos de corredores.. La última de ellas fue un español de 27 años en la edición de 2009.Los sanfermines arrancan el 6 de julio con el lanzamiento de un cohete desde el ayuntamiento, "el chupinazo", y concluyen el 14 de julio, atrayendo a cientos de miles de personas de medio mundo a esta fiesta de baile, música, alcohol y toros que no cesa las 24 horas del día.