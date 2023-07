Investigan a ChatGPT por posible contenido dañino

Foto AFP

en el que se le pide que describay que comparta los esfuerzos de la compañía para garantizar que no vuelvan a suceder.La investigación del regulador estadounidense fue reportada en primer lugar por el diario The Washington Post, según la agencia de noticias AFP.al mostrar el poder de los grandes modelos de lenguaje (o LLM, por sus siglas en inglés), una forma deEn medio del revuelo por las capacidades de la tecnología, las autoridades recibieron informes de que estos modelos también podrían generar contenido ofensivo, falso o simplemente extraño, llamado comúnmente "alucinaciones"., se dirigió a una audiencia del comité del Congreso el miércoles y, aunque no mencionó la investigación, dijo a los legisladores que su agencia tenía preocupaciones sobre la producción potencialmente difamatoria de ChatGPT., señaló Khan.La investigación de la autoridad reguladora se centra en cómo este aspecto podría perjudicar a los usuarios, según el cuestionario, pero también, líder en el mundo.El GPT-4 de la compañía es la tecnología base detrás de ChatGPT, así como decenas de otros programas de empresas que pagan una cuota a OpenAI para acceder a su modelo para sus propios usos.Una investigación de la Comisión de Comercio no implica necesariamente otras acciones y esa entidad podrá cerrar el caso si está satisfecha con la respuesta de la empresa examinada.Si el regulador percibe prácticas ilegales o inseguras, exigirá medidas correctivas y posiblemente iniciará una demanda, concluyó AFP.