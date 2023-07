Los maestros jujeños seguirán de paro por la falta de una oferta salarial en paritarias

Los docentes jujeños de primaria y nivel inicial seguirán de paro en tanto que los profesores de secundaria analizan volver a las medidas de fuerza.

"Tras la reunión, se ratificó ante los funcionarios provinciales el pedido de aumentos que impacten en el salario básico, el no descuento de los días de paro y el reintegro de los días descontados, demandas que quedaron para el análisis" Silvia Vélez, secretaria general de Adep

Autoridades del Gobierno de Jujuy y representantes de sindicatos de docentes provinciales se reunieron este jueves al retomar las negociaciones paritarias,el ministro de Hacienda y Finanzas provincial y gobernador electo, Carlos Sadir; su par de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, y referentes de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems), entre otras entidades sindicales en la capital jujeña.Tras la reunión, la secretaria general de Adep, Silvia Vélez, afirmó que se ratificó ante los funcionarios provinciales el pedido dedemandas que quedaron para el análisis".La referente tomó la palabra ante los docentes que aguardaban respuestas en las afueras del edificio del Ministerio de Educación y dijo queConfirmó quedebido a que "no hubo una oferta de aumentos salariales", sostuvo Vélez.Por su parte, la representante del Cedems, Mercedes Sosa, detalló que entre los pedidos del sindicato que agrupa a profesores y profesoras del nivel medio y superior,a los docentes de Adep, denunciamos el pedido de detención de los docentes Mercedes Maidana e Iván Blacutt"."La reunióny pasaron a un cuarto intermedio hasta la semana próxima por lo que no hubo ningún ofrecimiento salarial", sostuvo la docente.En ese sentido indicó,con que no hubiera una contra propuesta salarial para todos los sindicatos", reiteró finalmente Sosa.siendo el gremio Adep el único espacio que desde ese momento mantiene un paro por tiempo indeterminado, por lo que denunciaron descuentos de sus haberes correspondiente al mes pasado.planteados en esta ocasión, entre ellos los salarios", tema que no se trató durante el encuentro.Para el funcionario provincial "la última propuesta aceptada por la mayoría de los gremios docentes ya se efectivizó con la liquidación de haberes de junio, los cuales se acreditaron el fin de semana pasado" y