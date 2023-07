"Fundación", basada en la saga épica de Asimov, estrena segunda temporada

"Fundación" esta basada en relatos del escritor y profesor de bioquímica ruso Isaac Asimov (1920-1992).

"In Sheldon Shadow" es el título del primer episodio que estará disponible este viernes.

La segunda temporada de, basada en la galardonada saga literaria de ciencia ficción de uno de los próceres del género,, estrena mañana su primer episodio en la plataforma de streaming de Apple TV+.Con un elenco encabezado por figuras como el británico(recordado por “Mad Men”, “The Crown” y “Chernobyl”) y el estadounidense, al que se suman intérpretes en ascenso como, la segunda temporada de “Fundación” tendrá 10 episodios.La monumental adaptación de las novelas de Asimov, que al mando del director, guionista y productorcontó con un suculento, fue tildada por medios norteamericanos como “La ‘Game of Thrones’ del espacio”.La comparación tiene especial sentido en la amplitud espacio temporal de esta gran apuesta de la plataforma del gigante tecnológico, con sus protagonistas ubicados a distancias siderales entre sí.Pero también porqueLa nueva tanda de episodiosPublicado originalmente como laentre 1951 y 1953, que luego fue ampliada entre la década del 80 y la del 90 con dos secuelas y dos precuelas, el material original de Asimov en el que se basa la serie constituye una de las sagas literarias de ciencia ficción más reconocidas de todos los tiempos.y así predecir su desarrollo.Algunos especialistas creen que la utilización de Big Data, que recopila enormes cantidades de información de millones de personas, puede ser justamente la vía de entrada para elaborar modelos predictivos como los de la psicohistoria.En la ficción, esta disciplina es obra del matemático Hari Seldon (Harris en la serie), quienSin embargo, Seldon idea un plan que si bien no evitará la caída del Imperio sí puede reducir el interregno hasta el siguiente a tan solo mil años. Este consiste en que un grupo de exiliados integrado por científicos e ingenieros viajen hasta los confines de la galaxia para reconstruir la civilización, salvar a la humanidad y ser el origen de un futuro imperio cuando caiga el actual.La segunda temporada de “Fundación” también está protagonizada porComo ocurre con otras populares superproducciones, la serie viene acompañada de un podcast (titulado “Foundation: The Official Podcast”) en el que el anfitrióny nada menos que el showrunner y creador del título,, desgranan los detalles capítulo a capítulo. El programa puede encontrarse en la app Apple Podcasts.